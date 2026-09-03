캘러웨이, 그루브 면적 늘려 다양한 샷 가능한 풀 토우 웨지 출시

세줄 요약 캘러웨이골프 코리아가 풀 페이스 그루브와 풀 토우 형상을 적용한 ‘풀 토우 SP’ 웨지를 출시한다. 그루브 면적을 48% 확대하고 J 그라인드와 스핀 포켓 구조를 더해, 페이스를 열거나 토우에 맞는 상황에서도 안정적인 스핀과 컨트롤을 제공한다. 풀 페이스 그루브 적용한 신형 웨지 출시

그루브 면적 48% 확대, 스핀·컨트롤 강화

로브샷·벙커샷 등 숏게임 대응력 향상

이미지 확대 캘러웨이골프 신제품 ‘풀 토우 SP(FULL TOE SP)’ 웨지. 캘러웨이골프 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 캘러웨이골프 신제품 ‘풀 토우 SP(FULL TOE SP)’ 웨지. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아가 신제품 ‘풀 토우 SP(FULL TOE SP)’ 웨지를 출시한다고 3일 밝혔다.풀 토우 SP 웨지는 힐부터 토우까지 이어지는 풀 페이스 그루브와 새롭게 설계된 풀 토우 형상, 높은 무게 중심을 구현한 스핀 포켓 구조와 J 그라인드를 결합해 페이스를 열고 치는 다양한 상황에서도 안정적인 스핀과 컨트롤을 제공해 그린 주변과 벙커에서 보다 자유롭고 정교한 샷이 가능하다.그루브 면적을 48% 확대하고 간격을 더욱 촘촘하게 설계해 골프볼과 페이스의 접촉 면적을 넓혔다. 페이스를 열거나 토우 쪽에 임팩트되는 다양한 숏게임 상황에서도 안정적인 스핀 컨트롤을 가능하게 한다.특히 페이스를 열었을 때 더욱 넓은 유효 타격 면적을 제공해 로브샷이나 벙커샷처럼 높은 탄도와 섬세한 컨트롤이 필요한 상황에서도 보다 자신 있게 다양한 샷을 구사할 수 있도록 돕는다.힐 부분을 과감하게 깎아내고 솔을 부드러운 곡선 형태로 설계한 J 그라인드는 다양한 라이와 트러블 상황에서도 클럽이 지면을 부드럽게 빠져나가도록 해준다.로프트는 54도, 56도, 58도, 60도 총 4가지로 구성된다. 샤프트는 다이나믹 골드 S200, 그립은 골프 프라이드 투어 벨벳이 기본 장착된다.