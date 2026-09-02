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다음달 LPGA투어 BMW 챔피언십, 갤러리 관람 편의 강화

권훈 기자
입력 2026-09-02 10:58
수정 2026-09-02 10:58
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  • 옥토버페스트 가든 전면 개방 발표
  • 해안 절경 속 식음·휴식 공간 제공
  • BMW 엑설런스 클래스 패키지 운영
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LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십 때 파인비치 GL 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 마련하는 옥토버페스트 가든. BMW 코리아 제공.
LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십 때 파인비치 GL 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 마련하는 옥토버페스트 가든. BMW 코리아 제공.


다음달 22일부터 나흘 동안 전남 해남군 파인비치 GL에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW 레이디스 챔피언십이 갤러리들에게 더 편하고 쾌적한 공간을 마련한다.

대회를 주최하는 BMW 코리아는 대회 기간에 파인비치 GL 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 마련하는 ‘옥토버페스트 가든(Oktoberfest Garden)’을 모든 갤러리에게 개방하기로 했다고 2일 밝혔다.

옥토버페스트 가든은 작년까지는 별도의 입장권을 지녀야 들어갈 수 있었다.

옥토버페스트 가든에서는 아름다운 해안 절경을 배경으로 식음 서비스와 휴식 공간을 함께 제공해 경기 관람과 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 꾸며진다. 대회장 안에서 경기를 관람하는 것은 물론, 가족이나 지인과 함께 여유롭게 식사와 휴식을 즐기며 대회의 또 다른 매력을 경험할 수 있을 것으로 기대한다.

최고급 관람 경험을 원하는 갤러리를 위한 ‘BMW 엑설런스 클래스’ 패키지도 운영한다.

18번 홀 그린 옆에 마련된 BMW 엑설런스 라운지에서 고급 식음료를 즐기며 경기를 관람할 수 있으며, VIP 전용 주차 패스와 BMW 럭셔리 차량을 활용한 운전 서비스 등 차별화된 혜택도 함께 제공된다.

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BMW 코리아 한상윤 대표이사는 “올해 BMW 레이디스 챔피언십은 5년 만에 KLPGA 선수들이 다시 출전하면서, 국내 골프 팬들에게 국내외 최정상급 선수들의 맞대결을 직접 관전할 수 있는 특별한 기회를 제공할 것으로 기대한다”며 “대회장을 찾는 팬들이 더욱 편안하고 풍성한 관람 경험을 누릴 수 있도록 갤러리 편의와 현장 콘텐츠 준비에도 만전을 기하겠다”고 전했다.
권훈 기자
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