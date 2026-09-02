김시우·김주형에 이어 임성재도 프레지던츠컵 출전

세줄 요약 임성재가 프레지던츠컵 인터내셔널팀 단장 추천 선수로 뽑혀 김시우, 김주형과 함께 한국 선수 3명이 출전하게 됐다. 임성재는 네 번째 출전이며, 오길비 단장은 버디 능력과 팀 기여도를 높이 평가했다. 임성재, 프레지던츠컵 인터내셔널팀 합류

김시우·김주형과 한국 선수 3인방 구성

오길비 단장, 버디 능력과 팀 기여도 평가

이미지 확대 2024년 프레지던츠컵에 출전해 버디 세리머니를 펼치는 임성재. PGA투어 제공. 닫기 이미지 확대 보기 2024년 프레지던츠컵에 출전해 버디 세리머니를 펼치는 임성재. PGA투어 제공.

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김시우, 김주형, 그리고 임성재 등 미국프로골프(PGA)투어에서 뛰는 한국인 3인방이 올해 프레지던츠컵에 출격한다.2년 마다 미국 선수단과 유럽을 뺀 세계 각국 선수로 구성된 인터내셔널 팀이 대결하는 골프 대항전 프레지던츠컵은 오는 9월 25일부터 나흘 동안 미국 일리노이주 메다이나CC에서 열린다.인터내셔널팀 단장 제프 오길비(호주)는 2일 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 PGA투어 본부에서 임성재를 비롯한 단장 추천 선수 6명을 발표했다.크리스티안 베자위덴하우트(남아프리카공화국), 코리 코너스(캐나다), 니코 에차바리아(콜롬비아), 히사쓰네 료(일본), 닉 테일러(캐나다)도 오길비 단장의 선택을 받았다.임성재는 2019년 , 2022년, 2024년에 이어 올해까지 네 번째 출전을 확정했다.오길비는 “임성재는 인터내셔널팀에 없어서는 안될 선수다. 버디를 만들어내는 능력이 뛰어난 선수이며, 가장 유쾌한 선수로 모두가 그를 좋아한다”고 평가했다.상위 6명을 자동 선발하는 선발 포인트 1위와 5위에 올라 이미 출전이 확정된 김시우와 김주형에 이어 임성재까지 합류하면서 올해 프레지던츠컵 인터내셔널 팀 주력을 한국 선수 3인방이 맡게 됐다.이번 프레지던츠컵 인터내셔널 팀 선수 12명 국적을 보면 한국이 3명이 가장 많고 호주(애덤 스콧, 이민우), 캐나다(코너스, 테일러), 일본(마쓰야마 히데키, 히사쓰네) 이 2명씩이다.남아공(베자위덴하우트), 뉴질랜드(라이언 폭스), 콜롬비아(에차바리아)는 1명씩이다.한편 미국팀의 브랜트 스네데커 단장은 크리스 거터럽, 잰더 쇼플리, 저스틴 토머스, 패트릭 캔틀레이, 제이컵 브리지먼, 잭슨 코이번을 뽑았다.미국 팀은 이미 스코티 셰플러, 캐머런 영, 윈덤 클라크, 샘 번스, 러셀 헨리, 콜린 모리카와가 선발 포인트 1～6위로 팀에 승선했다.