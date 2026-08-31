50회째 한국여자아마골프선수권, 다음달 1일 개막

세줄 요약 대한골프협회가 주최하는 강민구배 제50회 한국여자아마추어골프선수권이 다음달 1일부터 4일까지 대전 유성CC에서 열린다. 112명이 72홀 스트로크 플레이로 겨루며, 국가대표와 유망주들이 우승 후보로 꼽힌다. 프로처럼 걸어서 이동하는 방식도 특징이다. 제50회 한국여자아마골프선수권 다음달 개막

대전 유성CC서 112명 출전, 72홀 스트로크 플레이

국가대표·유망주 우승 경쟁, 도보 이동 방식 특징

지난해 강민구배 제49회 한국여자아마추어골프선수권대회 우승자 오수민. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 강민구배 제49회 한국여자아마추어골프선수권대회 우승자 오수민. 대한골프협회 제공.

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대한골프협회(KGA)가 주최하고 주관하는 강민구배 제50회 한국여자아마추어골프선수권대회가 내달 1일부터 4일까지 나흘간 대전 유성CC(파72·에서 열린다.112명이 출전해 72홀 스트로크 플레이 방식으로 여자 골프 아마추어 무대 최강자를 가린다.구민지(한체대1), 김규빈(학산여고2), 양윤서(인천여고부설방통고3), 윤규리(학산여고1) 등 국가대표 와 강서연(신성고2), 김서아(신성중2), 문아린(대경문화예고2), 현세린(엘리트오픈스쿨코리아2), 이시은(남녕고2) 등이 우승 후보로 꼽힌다.대회는 프로 대회처럼 선수가 코스를 걸어서 이동해야 하는 게 다른 아마추어 대회와 다르다.10위 이내에 입상한 선수에게 주는 장학금은 2012년 이 대회 우승자이자 국가대표 출신인 김효주가 내놨다.1976년 시작된 이 대회는 2000년부터 올해까지 27회 연속 유성CC에서 열린다. 유성CC에서 치러진 이 대회에서 고진영, 김세영, 신지애, 유해란, 윤이나, 최혜진, 황유민 등이 우승했다.