2028년 PGA투어 플레이오프 최종전은 매치플레이

세줄 요약 PGA 투어가 2028년부터 플레이오프 최종전을 매치플레이로 바꿨다. 상위 32명이 2주 동안 조별리그와 토너먼트를 치러 시즌 최고 선수를 가린다. 타이거 우즈는 새 시대를 반겼고, 매킬로이는 정규 시즌 보상도 중요하다고 말했다. 2028년부터 최종전 매치플레이 전환 발표

상위 32명 2주간 조별리그·토너먼트 진행

우즈 환영, 매킬로이 정규시즌 보상 지적

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미국프로골프(PGA) 투어가 2028년부터 플레이오프 최종전을 매치플레이로 치르기로 했다.브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO)는 26일(한국시간) PGA 투어 홈페이지를 통해 2028년 마지막 대회는 상위 32명의 선수가 2주 동안 매치플레이로 시즌 최고 선수를 가린다고 밝혔다.현행 플레이오프는 3개의 스트로크 플레이 대회를 차례로 열어 우승자를 가린다. 최종전은 상위 30명의 선수가 4라운드 스트로크 플레이로 우승자를 결정한다.매치플레이 플레이오프는 2단계로 나뉜다.첫째 주에는 조별리그를 벌인다. 4명씩 8개 조로 나뉘어 걱조 상위 2명씩 추린다.둘째 주에는 대회 장소를 옮겨 16명의 선수가 한 번 지면 탈락하는 토너먼트 방식으로 맞붙어 최종 승자가 투어 챔피언십의 우승자가 된다.PGA 투어의 개혁위원회 의장을 맡았던 타이거 우즈(미국)는 소셜미디어에 “PGA 투어에서 매치플레이의 새로운 시대를 열게 돼 기쁘다”는 글을 올렸다.남자골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 “큰 변화를 시도한 것은 마음에 든다”면서도 “스트로크 플레이 대회 방식인 정규 시즌 챔피언이 적절한 보상을 받는 것도 중요하다”고 말했다.