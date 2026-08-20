김민솔, 라이벌 서교림과 맞대결 첫날 샷 이글로 기선제압

세줄 요약 김민솔이 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십 1라운드에서 동갑 라이벌 서교림을 상대로 샷 이글을 터뜨리며 4언더파 68타를 적어냈다. 서교림은 2언더파 70타로 뒤졌고, 김민솔은 시즌 최다 이글 신기록까지 세우며 설욕의 발판을 마련했다. 김민솔, 서교림과 맞대결서 샷 이글로 역전 기선제압

4언더파 68타로 오전 조 최저타, 서교림은 2타 뒤짐

시즌 최다 이글 신기록 10개, 설욕과 4승 발판 마련

이미지 확대 김민솔이 20일 경기 포천시 포천힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 시즌 두번째 메이저대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십(총상금 15억원) 1라운드 12번 홀(파4)에서 드라이버 티샷을 날리고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김민솔이 20일 경기 포천시 포천힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 시즌 두번째 메이저대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십(총상금 15억원) 1라운드 12번 홀(파4)에서 드라이버 티샷을 날리고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 서교림의 아이언 샷. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림의 아이언 샷. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 전관왕을 노리는 김민솔이 동갑 라이벌 서교림과 맞대결에서 짜릿한 샷 이글을 앞세워 기선을 제압했다.김민솔은 20일 경기 포천시 포천힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 시즌 두번째 메이저대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십(총상금 15억원) 1라운드에서 4언더파 68타를 적어내 오전에 경기를 시작한 선수들 가운데 가장 낮은 타수를 쳤다.함께 경기를 치른 서교림은 2언더파 70타로 김민솔에 2타 뒤졌다.김민솔과 서교림은 나란히 시즌 3승씩 올려 다승 공동 선두를 달리는데다 상금랭킹에서는 김민솔이 1위, 대상 포인트에서 서교림이 선두를 꿰차 이른바 ‘솔림대전’이라 불리는 뜨거운 경쟁을 펼치는 중이다.지난 16일 메디힐·한국일보 챔피언십에서 최종일 3타차 선두로 나섰다가 티샷 실수 탓에 서교림에 역전 우승을 내줬던 김민솔은 설욕과 함께 시즌 4번째 우승을 먼저 따낼 수 있는 발판을 마련했다.10번 홀에서 경기를 시작한 둘의 대결에서 16번째 홀까지는 서교림이 앞섰다.보기없이 버디 3개를 뽑아낸 서교림은 버디 4개에 보기 3개를 곁들여 1타 밖에 줄이지 못한 김민솔을 압도했다.그러나 김민솔은 7번 홀(파4) 버디로 따라 붙더니 8번 홀(파4)에서 116야드 거리에서 친 두번째 샷이 홀에 빨려들어가는 이글을 뽑아내며 전세를 뒤집었다.이날 이글로 김민솔은 KLPGA투어 시즌 최다 이글 신기록(10개)도 세웠다. 종전 기록은 장하나 등이 갖고 있던 9개.김민솔은 “이글은 언제나 짜릿하다. 앞으로 5개는 더 잡아내고 싶다”고 말했다.메디힐·한국일보 챔피언십에서 자신을 상대로 역전 우승한 서교림에 대상 포인트 1위를 내줬던 김민솔은 “의식하지 않고 내 경기에만 집중하려고 한다”면서 “이번 대회에서도 최종 라운드 선두라면 티샷 실수없이 경기하겠다”고 다짐했다.지난해 이곳 포천힐스CC에서 치러졌던 BC카드·한경 레이디스컵에서 생애 첫 우승을 거뒀던 김민솔은 “코스가 낯이 익어 자신있게 공략했다”면서 “작년보다 전장이 길어진 변화는 (장타자인) 내게는 더 편하게 느껴졌다”고 설명했다.지난 16일 버디 9개를 몰아치는 맹타를 휘둘러 우승했던 서교림은 “오늘은 아쉽게 들어가는 않은 버디 퍼트가 많았다. 샷 감각은 그대로 이어져서 내일은 더 좋은 경기를 할 수 있을 것”이라면서 “아직 사흘이 남았다”고 여유를 보였다.서교림은 “(김)민솔과 경쟁을 ‘솔림대전’이라고들 하시는데 ‘림솔대전’으로 바꾸도록 하겠다”고 투지를 보였다.박보겸과 박혜준이 3언더파 69타를 쳐 김민솔을 1타차로 추격했다.