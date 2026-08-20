PGA 플레이오프 2차전 앞둔 임성재 “최종전 8년 연속 출전 이루겠다”

세줄 요약 임성재가 PGA 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십 개막을 앞두고 8년 연속 투어챔피언십 진출을 목표로 내걸었다. 손목 부상과 훈련 부족으로 시즌 출발은 늦었지만, 1차전 5위로 2차전까지 올라오며 반등했고, 이번 대회에서 순위를 더 끌어올리겠다고 했다. 8년 연속 투어챔피언십 진출 목표 제시

손목 부상·훈련 부족 딛고 플레이오프 반등

BMW 챔피언십 성적 따라 최종전 출전 갈림

이미지 확대 임성재의 아이언샷. PGA투어 제공. 닫기 이미지 확대 보기 임성재의 아이언샷. PGA투어 제공.

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임성재가 미국프로골프(PGA)투어 플레이오프 최종전인 투어챔피언십 8년 연속 출전을 기필코 이뤄겠다는 각오를 다졌다.임성재는 플레이오프 2차전인 BMW 챔피언십 개막을 하루 앞둔 20일 한국 언론과 온라인 회견에서 “8년 연속 투어 챔피언십 진출이라는 기록도 한번 만들어보고 싶다”고 밝혔다.플레이오프 2차전 종료 시점 페덱스컵 랭킹 30위 이내 선수만 나갈 수 있는 투어챔피언십 출전 선수는 ‘최후의 30인’으로 불리며 이듬해 PGA투어에서 남다른 특전을 받는다.임성재는 2019년부터 작년까지 7년 연속 투어챔피언십에 출전했다.임성재는 “한달 전까지만 해도 (70명이 출전하는) 플레이오프 1차전에도 나가지 못할 처지였다”고 돌아보고 “계속 15위 안에 드는 꾸준한 성적을 내면서 70명 안에 들 수 있었고, 1차전에서 톱10에 들지 못하면 (50명만 출전하는) 2차전도 나가지 힘들었지만 5위를 차지해 이렇게 2차전에 나올 수 있었다”고 설명했다.그는 “이번 대회에서 7위 또는 공동6위 안에 들면 투어 챔피언십 출전이 가능할 것 같다. 그 부분을 생각하면서 플레이할 생각”이라고 투지를 드러냈다.손목 부상 여파로 한달 가량 시즌을 늦게 시작했던 임성재는 “가장 연습을 많이 하지 못했던 한 해였던 것 같다. 군사 훈련과 봉사활동, 부상까지 모두 합치면 대략 2~3개월 정도 연습을 거의 하지 못했다. 그런 상황에서 바로 미국에서 시즌을 시작하다 보니 쉽지는 않았다”고 털어놨다.임성재는 “손목도 완전히 나았고 이번 달까지 약 6개월 정도 시즌을 치렀는데, 하반기에 연습을 많이 하면서 다시 감이 올라오고 있어서 정말 다행이라고 생각한다”면서 “만약 (플레이오프 2차전) BMW 챔피언십에 진출하지 못했다면 60점 정도를 줬을 것 같은데, 그래도 여기까지 왔기 때문에 100점 만점에 80점은 주고 싶다”고 이번 시즌을 평가했다.그는 “투어 챔피언십이 끝난 뒤 가을 시리즈 대회에서 출전하겠다. 우승까지 한다면 좋겠다”는 망도 곁들였다.