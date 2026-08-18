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KLPGA 시즌 3승 서교림, 세계랭킹 40위로 도약

권훈 기자
입력 2026-08-18 07:51
수정 2026-08-18 07:51
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세줄 요약
  • 서교림, KLPGA 시즌 3승으로 세계 40위 도약
  • 메디힐·한국일보 챔피언십 우승, 9계단 상승
  • 김민솔 18위, 한국 톱10 선수들 순위 유지
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우승 트로피에 입을 맞추는 서교림. KLPGA 제공.
우승 트로피에 입을 맞추는 서교림. KLPGA 제공.


한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 이번 시즌 3승을 올린 서교림이 세계랭킹을 크게 끌어올렸다.

서교림은 18일 발표된 여자골프 주간 세계랭킹에서 40위에 자리했다. 지난 주 49위에서 9계단이나 뛰었다.

서교림은 지난 16일 끝난 KLPGA 투어 메디힐·한국일보 챔피언십에서 우승하면서 이번 시즌 3승째를 올렸다.

같은 대회에서 준우승한 라이벌 김민솔은 지난주보다 2계단 오른 18위가 됐다.

17일 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식에서 우승한 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 1위 넬리 코르다(미국)와 격차를 좁히는데 만족했다.


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권훈 기자
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