KLPGA 서교림, 시즌 3승으로 다승 공동1위에 대상 포인트도 1위(7장)

세줄 요약 서교림이 KLPGA 메디힐·한국일보 챔피언십 최종 라운드에서 8언더파 64타를 몰아치며 역전 우승했다. 김민솔을 2타 차로 제치고 시즌 3승째를 기록했고, 다승 공동 1위와 대상 포인트 1위까지 차지했다. 서교림, 최종 라운드 역전 우승

시즌 3승으로 다승 공동 1위 등극

대상 포인트 1위, 상금 경쟁도 추격

이미지 확대 서교림이 16일 경기 포천시 몽베르CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억원) 최종 라운드 1번 홀(파4)에서 힘찬 드라이버 샷을 날리고 있다. 서교림은 이날 8언더파를 몰아쳐 시즌 3번째 우승을 차지했다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 서교림이 16일 경기 포천시 몽베르CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억원) 최종 라운드 1번 홀(파4)에서 힘찬 드라이버 샷을 날리고 있다. 서교림은 이날 8언더파를 몰아쳐 시즌 3번째 우승을 차지했다. KLPGA 제공.

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서교림이 동갑내기 라이벌 김민솔을 상대로 짜릿한 최종 라운드 역전 우승을 거둬 다승 공동 선두에 대상 포인트 1위를 꿰찼다.서교림은 16일 경기 포천시 몽베르CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억원) 최종 라운드에서 8언더파 64타를 몰아쳐 최종 합계 18언더파 270타로 정상에 올랐다.김민솔을 2타 차로 제치며 이번 시즌 세 번째 우승 트로피를 안은 서교림은 먼저 3승을 따냈던 김민솔과 다승 부문 공동 선두로 올라섰다.특히 2위였던 대상 포인트에서는 김민솔을 2위로 밀어내고 1위로 올라섰다.우승 상금 2억1600만원을 보탠 서교림은 시즌 상금을 10억1676만원으로 늘리며 상금랭킹 1위 김민솔과 간격을 좁혔다.이번 시즌 김민솔과 서교림이 펼치는 다승, 상금, 대상 경쟁은 더 뜨거워졌다.김민솔과 최예림 등 2명의 공동 선두에 3타 뒤진 채 최종 라운드에 나선 서교림은 10번 홀까지 보기 없이 버디 5개를 잡아내며 맹렬하게 추격했다.그러나 김민솔도 11번 홀까지 4타를 줄이며 달아났다.서교림이 12번 홀(파5)에서 1타를 잃자 김민솔과 간격은 3타로 다시 벌어졌다.서교림은 물러서지 않았다. 13번(파4), 14번(파5), 15번 홀(파3) 3연속 버디로 다시 힘을 냈다.김민솔은 12번 홀(파5) 보기에 이어 14번 홀(파5)에서 뼈아픈 더블 보기로 서교림에게 선두를 내주고 말았다. 티샷이 페어웨이 오른쪽으로 심하게 밀려 분실구가 된 탓이었다.김민솔도 그대로 주저앉지 않았다. 15번(파3), 16번 홀(파4) 연속 버디로 서교림에 1타 차로 따라왔다.서교림은 18번 홀(파4)에서 5m 버디 퍼트를 집어넣어 쐐기를 박았다.먼저 경기를 끝내고 김민솔 등 챔피언조 경기를 지켜보던 서교림은 동료 선수들의 축하 물세례를 만끽했다.서교림은 “우승 생각 없이 앞만 보고 달렸더니 우승이 따라왔다. 그린이 부드러워서 예상보다 좋은 스코어가 나왔다. 좋은 샷으로 만든 버디 찬스를 잘 살리는 흐름을 잘 탔다”고 말했다.김민솔은 신인으로는 처음으로 시즌 4승에 도전했던 김민솔은 3타를 줄이는 데 그치며 상금랭킹 1위는 지켰지만, 서교림에 주도권을 내주고 말았다.서교림과 김민솔은 오는 20일부터 경기 포천시 포천힐스CC에서 개막하는 시즌 두 번째 메이저대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십에서 다시 격돌한다.4타를 줄인 이지현과 2언더파 70타를 친 최예림이 15언더파 273타로 공동 3위에 올랐다.