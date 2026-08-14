국가대표 손제이, 송암배 제패…이규은은 장타소녀 김서아 제치고 여자부 우승

세줄 요약 국가대표 손제이가 경북 경산 대구CC에서 열린 제33회 송암배 아마추어 골프선수권 최종 라운드에서 3언더파를 기록해 합계 11언더파로 우승했다. 여자부에서는 이규은이 김서아와 연장전 끝에 승리했다. 손제이, 송암배 아마추어 골프선수권 우승

이규은, 김서아와 연장전 끝 여자부 정상

송암배, 한국 골프 유망주 배출 전통 대회

이미지 확대 송암배 남자부 우승자 손제이(오른쪽부터), 재단법인 송암 우기정 이사장, 여자부 우승자 이규은. 재단법인 송암 제공. 닫기 이미지 확대 보기 송암배 남자부 우승자 손제이(오른쪽부터), 재단법인 송암 우기정 이사장, 여자부 우승자 이규은. 재단법인 송암 제공.

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대한골프협회 국가대표 손제이(동래고부설방송통신고1)가 33회째를 맞은 송암배 아마추어 골프선수권대회에서 정상에 올랐다.손제이는 14일 경북 경산시 대구CC(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 3언더파 68타를 쳐 합계 11언더파 273타로 우승했다. 오현수(동강중3)가 2타 뒤진 준우승을 차지했다.여자부에서는 이규은(동광중3)이 ‘장타소녀’로 유명해진 김서아(신성중2)를 연장전에서 제치고 1위에 올랐다. 둘은 최종 합계 8언더파 276타로 4라운드를 마친 뒤 18번 홀에서 연장전을 벌였다. 이규은은 두번째 연장전에서 버디를 잡아 승부를 결정지었다.1994년 시작된 송암배는 대구CC 창업주인 고 우제봉 명예회장이 한국 골프 발전과 골프 보급에 기여한 공로를 기리기 위해 대구·경북 경제인들이 뜻을 모아 창설했다.이 대회를 주최하는 ‘재단법인 송암’은 문화체육관광부로부터 법인인가를 받은 국내 최초의 순수 골프장학재단이다.지난 33년 동안 송암배는 김시우, 임성재, 배상문, 김비오, 허인회, 서요섭, 장유빈(이상 남자부), 박세리, 박인비, 고진영, 김미현, 김효주, 박성현, 유소연, 장하나, 박민지, 최혜진, 이예원, 박현경, 조아연, 정윤지, 방신실, 윤이나(이상 여자부) 등 한국 골프의 최정상급 선수들을 배출했다.