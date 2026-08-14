태국 장타여왕 웡타위랍, 내년엔 KLPGA에서 뛴다

세줄 요약 태국 장타여왕 나타크리타 웡타위랍이 KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트에서 우승해 내년 KLPGA투어 시드권을 받았다. 300야드를 넘기는 장타와 해외 경험을 앞세워 한국 무대에 도전하며, 태국 선수들의 KLPGA 진출 흐름도 더 강해질 전망이다. 웡타위랍, KLPGA IQT 우승으로 시드권 확보

300야드 장타와 해외 경험 앞세운 한국 도전

태국 선수들 KLPGA 진출 흐름 더 확산

이미지 확대 KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트에서 우승해 내년 KLPGA투어 시드를 받은 나타크리타 윙타위랍. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트에서 우승해 내년 KLPGA투어 시드를 받은 나타크리타 윙타위랍. KLPGA 제공.

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태국 여자 골프 장타여왕 나타크리타 웡타위랍(24)이 내년에 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 뛴다.윙타위랍은 14일 태국 방콕 피닉스 골드 골프 방콕 사우스· 웨스트 코스(파72)에서 열린 KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(이하 IQT) 최종 라운드에서 1언더파 71타를 쳐 최종합계 16언더파 272타로 우승했다.웡타위랍은 IQT 1위 선수에게 부여하는 내년 KLPGA투어 시드권을 받았다.윙타위랍은 300야드를 넘나드는 장타자로 주니어 때부터 유명했다. 2023년에는 미국여자프로골프(LPGA)투어에도 진출했다. 혼다LPGA 타일랜드에서 준우승, 롯데 챔피언십에서 공동 6위를 차지하는 등 반짝했지만 투어 카드를 유지할만큼 성적을 내지는 못했다.올해는 주로 중국투어에서 활동하는 웡타위랍은 지난 3월 태국에서 열린 KLPGA투어 시즌 개막전 리쥬란 챔피언십에 초청 선수로 출전해 공동 6위를 차지한 바 있다.윙타위랍은 “한국 무대에 진출해 새로운 도전을 해보고 싶은 마음에 IQT에 출전하게 됐다. KLPGA투어에는 뛰어난 실력을 갖춘 선수들이 많은 만큼 그 선수들과 직접 경쟁하며 내 실력을 시험해보고 싶다. 또한 해외 선수들에게 도전할 수 있는 좋은 무대와 기회를 제공한다는 점도 KLPGA투어의 큰 매력이라고 생각한다. 맛있는 한국 음식을 마음껏 즐길 수 있다는 점도 좋다. 우승해서 기쁘고 행복하다”고 말했다.오는 20일부터 열리는 BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십에 출전하는 윙타위랍은 “내년에는 KLPGA투어 모든 경기에 출전하고 싶다”고 덧붙였다.웡타위랍의 합류로 내년 KLPGA투어는 태국 돌풍이 더 거세질 전망이다.IQT를 거쳐 한국 무대에 진출한 2명의 태국 선수 중 짜라위 분짠(태국)이 지난 5월 E1 채리티 오픈에서 우승했고 빳짜라쭈타 콩끄라판은 출전한 14개 대회에서 모두 컷을 통과하면서 상금랭킹 31위를 달리는 등 ‘코리언 드림’을 이뤄가고 있다.고디바 킴(호주)이 최종합계 10언더파 278타로 2위에 올랐고, 미국 국적 교포 유다겸이 7언더파 281타로 뒤를 이었다.2위부터 8위까지 선수들은 오는 11월 열리는 KLPGA 2027 정규투어 시드순위전 예선을 면제받았고 10위 안에 든 선수들은 내년 KLPGA 드림투어 시드를 받았다.