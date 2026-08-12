KPGA 우리금융챔피언십 우승한 최찬, 올댓스포츠와 계약

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최찬(오른쪽)과 올댓스포츠 구동회 데표. 올댓스포츠 제공.
올댓스포츠(대표이사 구동회)는 한국프로골프(KPGA)투어 우리금융챔피언십에서 우승한 최찬과 매니지먼트 계약을 했다고 12일 밝혔다.
2022년 KPGA 투어에 데뷔한 최찬은 지난 4월 열린 우리금융챔피언십에서 생애 첫 우승을 거뒀고 6월 KPGA클래식에서 공동5위를 차지하는 등 올해 KPGA투어에서 주목할 선수로 꼽힌다.
일본프로골프투어와 미국프로골프(PGA)투어 등 해외 투어 퀄리파잉스쿨 응시를 준비하고 있는 최찬은 “더 넓은 무대에서 경쟁하고 싶다. 올댓스포츠의 지원을 바탕으로 경기에 더욱 집중하며 한 단계씩성장하겠다”고 밝혔다.
올댓스포츠는 PGA투어 임성재를 비롯해 장유빈, 이태훈, 신상훈, 조우영, 황중곤, 이수민, 김승민, 김현욱, 최준희, 그리고 미국여자프로골프(LPGA)투어 양희영 등 정상급 골프 선수들을 관리하고 있다.
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최찬이 올해 우리금융챔피언십에서 거둔 성과는?