박준영·강서연, KJGA 회장배-PLK컵 중고교 골프 대회 남녀부 우승… 내년 미국 AJGA 출전권 획득

세줄 요약 박준영(청주신흥고 2)과 강서연(신성고 2)이 제37회 KJGA 회장배-PLK컵 전국 중고등학생 골프대회 남녀부 우승을 차지했다. 박준영은 9언더파 207타로 3타 차 우승했고, 강서연은 14언더파 202타로 연장전 끝에 정상에 올랐다. 두 선수는 내년 미국주니어골프협회(AJGA) 주관 대회 전 경기 출전권도 얻었다. 박준영·강서연, 중고교 골프대회 남녀부 우승

박준영 9언더파 207타, 강서연 연장전 승리

우승자에 내년 AJGA 전 경기 출전권 부여

이미지 확대 제37회 KJGA 회장배-PLK컵 전국 중고등학생 골프대회 남녀부 입상자와 대회 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. 퍼시픽 링스 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 제37회 KJGA 회장배-PLK컵 전국 중고등학생 골프대회 남녀부 입상자와 대회 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. 퍼시픽 링스 코리아 제공.

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박준영(청주신흥고 2)과 강서연(신성고 2)이 제37회 KJGA 회장배-PLK컵 전국 중고등학생 골프대회 남녀부 정상에 올라 내년 미국주니어골프협회(AJGA) 주관 대회 전 경기 출전권을 손에 넣었다.골프 플랫폼 기업 퍼시픽링스 코리아(PLK·대표이사 장옥영)는 한국중고등학교골프연맹(KJGA·회장 허남양)과 함께 7월 30일부터 지난 1일까지 전북 군산시 군산CC(파72)에서 중고등학생 골프 선수 240명이 참가한 가운데 대회를 치렀다고 3일 밝혔다.남자부에서 박준영은 3라운드 합계 9언더파 207타로 우승했다. 박준영은 이승민(대경문화예술고 3)과 박성빈(신성중 2)을 3타차로 제쳤다.여자부 강서연은 이시은(남녕고2)을 연장전에서 따돌렸다. 둘은 최종합계 14언더파 202타로 3라운드를 마쳐 연장전을 치렀다.대회는 932명이 지난달 27일부터 29일까지 사흘 동안 예선을 치러 추린 240명이 사흘 동안 본선으로 순위를 가리는 방식으로 열렸다.AJGA와의 공식 파트너십을 구축한 퍼시픽 링스 코리아는 작년부터 한국한국중고등학교골프연맹과 이 대회를 공동 주최하면서 남녀부 우승자에게는 AGJA 전 경기 출전권을 부여한다.장옥영 퍼시픽링스 코리아 대표이사는 “퍼시픽링스 코리아는 주니어 골프 육성을 중요한 사회적 가치로 삼고 있다. 이번 대회 후원 역시 우리 청소년 선수들이 더 좋은 환경에서 경쟁하고 성장할 수 있도록 돕기 위한 노력의 일환”이라고 말했다.