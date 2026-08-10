김주형, PGA 정규시즌 마지막 대회 우승은 놓쳤지만 플레이오픈 최종전 진출 ‘파란불’

세줄 요약 김주형이 PGA 정규시즌 마지막 대회 윈덤 챔피언십에서 공동 5위에 올랐다. 최종 라운드에서 타수를 줄이지 못해 우승은 놓쳤지만, 페덱스컵 랭킹을 34위에서 26위로 끌어올리며 플레이오프 2차전과 투어챔피언십 진출 전망을 밝혔다. 김주형, 윈덤 챔피언십 공동 5위 마감

우승은 놓쳤지만 페덱스컵 26위 상승

투어챔피언십 진출 가능성 크게 확대

이미지 확대 김주형이 PGA투어 윈덤 챔피언십 최종 라운드에서 퍼트한 볼이 굴러가는 모습을 지켜보고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김주형이 PGA투어 윈덤 챔피언십 최종 라운드에서 퍼트한 볼이 굴러가는 모습을 지켜보고 있다.

이미지 확대 PGA투어 윈덤 챔피언십에서 우승한 마이클 브레넌. 닫기 이미지 확대 보기 PGA투어 윈덤 챔피언십에서 우승한 마이클 브레넌.

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김주형이 미국프로골프(PGA)투어 정규시즌 마지막 대회 윈덤 챔피언십에서 아쉽게 우승은 놓쳤지만 플레이오프 최종전 투어챔피언십 출전에 청신호를 켰다.김주형은 10일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러의 세지필드CC(파70)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 이븐파 70타를 친 끝에 공동5위(15언더파 265타)에 올랐다.22언더파 258타로 우승한 마이클 브레넌(미국)에 5타 뒤졌다.선두에 1타 뒤진 3위로 최종 라운드를 나선만큼 지난달 제네시스 스코틀랜드 오픈 제패에 이어 시즌 두번째 우승도 기대됐지만, 최종 라운드에서 타수를 줄이지 못한 탓에 우승 경쟁에서 밀렸다.그러나 김주형은 페덱스컵 랭킹을 34위에서 26위로 끌어 올린 채 플레이오프를 맞게 됐다.플레이오프 1차전은 정규시즌 마지막 대회인 윈덤 챔피언십 종료 시점 페덱스컵 랭킹 70위 이내 선수만 출전해 50위에 들면 2차전에 출전할 수 있고 2차전 종료 시점 상위 30명은 최종전 투어 챔피언십에 나간다.정규시즌을 30위 이내로 마치면 ‘최후의 30인’에 포함될 가능성이 크게 높아진다. 김주형은 플레이오프 2차전 출전은 무난해졌고, 최종전 투어 챔피언십 출전 자격도 1, 2차전에서 큰 실수만 없으면 확보할 것으로 보인다.임성재는 이날 4타를 줄이며 공동 14위(12언더파 268타)로 대회를 마쳤다. 그는 페덱스컵 랭킹 57위에서 53위로 소폭 상승했지만 플레이오프 2차전과 최종전 투어 챔피언십 출전권은 여전히 불투명하다.브레넌은 최종 라운드에서 6타를 줄이며 보 호슬러(미국)를 3타 차로 따돌리고 우승했다. 우승 상금은 153만달러(약 21억6천만원)다.브레넌은 지난해 10월 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 거둔 이후 약 10개월 만에 트로피를 추가했다.그는 이 대회 전 105위였던 페덱스컵 랭킹을 47위로 끌어올려 극적으로 플레이오프에 나서게 됐다.