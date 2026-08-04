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타이틀리스트, 광복절 맞이 태극기 문양 넣은 프로V1 골프 볼 출시

권훈 기자
입력 2026-08-04 10:11
수정 2026-08-04 10:11
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세줄 요약
  • 광복절 맞이 태극기 문양 프로 V1 에디션 출시
  • 건곤감리 4괘와 얼라인먼트 디자인 적용
  • 광복 81주년 기념 숫자 ‘81’ 표기
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타이틀리스트 프로 V1 골프볼 태극기 에디션. 타이틀리스트 제공.
타이틀리스트 프로 V1 골프볼 태극기 에디션. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트가 프로 V1 골프볼 태극기 에디션을 출시한다.

타이틀리스트는 매년 8월이면 광복절의 의미를 되새기고자 태극기 문양을 넣은 한국 전용 스페셜 에디션 프로 V1 골프볼을 시장에 내놓고 있다.

올해도 출시하는 프로 V1 골프볼 태극기 에디션은 패키지와 골프볼에는 태극기에서 영감을 받은 건곤감리 4괘 문양이 새겨넣었다. 골프볼 측면에는 건곤감리 문양을 활용한 정렬 얼라인먼트가 적용됐다.

깨끗한 백색 바탕 위에 흑색, 청색, 홍색으로 표현된 디자인은 대한민국을 상징하는 요소를 절제된 방식으로 담아냈다.

골프볼에는 광복 81주년을 뜻하는 번호 ‘81’을 찍어넣었다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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이번 프로V1 태극기 에디션은 볼 6개 들이로 출시된다.
권훈 기자
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