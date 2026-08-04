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KLPGA 통산 10승 채운 이다연, 세계랭킹 52위로 상승

권훈 기자
입력 2026-08-04 09:29
수정 2026-08-04 09:29
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세줄 요약
  • 이다연, 오로라월드 우승으로 통산 10승 달성
  • 세계랭킹 68위서 52위로 16계단 상승
  • 구와키 시호 16위, 상위 1~4위는 유지
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KLPGA투어 오로라월드 챔피언십에서 우승한 이다연. KLPGA 제공.
KLPGA투어 오로라월드 챔피언십에서 우승한 이다연. KLPGA 제공.


1년 만에 한국여자프로골프(KLPGA)투어 정상에 오르며 통산 10승을 채운 이다연이 세계랭킹 52위로 올라섰다.

이다연은 4일 발표된 여자골프 주간 세계 랭킹에서 지난주 68위에서 16계단 상승했다.

이다연은 지난 2일 강원 원주시 오로라 골프＆리조트에서 끝난 KLPGA투어 오로라월드 챔피언십에서 우승했다. 지난해 9월 하나금융그룹 챔피언십 제패 이후 1년여만에 우승 트로피를 보탠 이다연은 통산 10승 고지에 올랐다.

3일 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저대회 AIG 여자오픈에서 우승한 구와키 시호(일본)는 지난주 46위에서 16위로 뛰어올랐다.

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권훈 기자
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