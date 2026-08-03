“티타임 벌써 마감?”… 폭염 뚫고 가을 골프 예약 전쟁

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한창 무더위가 기승을 부리는 8월이지만 골프 시장은 이미 가을 성수기 맞이로 분주하다. 9~10월 황금 시기를 선점하려는 골퍼들의 움직임이 한발 빨라졌다.골프업계에 따르면 단순히 티타임만 예약하던 과거와 달리 숙박과 해외 여행, 회원권까지 미리 준비하는 소비 패턴이 확산하고 3일 밝혔다. 주말 오전이나 연휴 기간의 인기 시간대는 조기 마감이 잦아 한두 달 전부터 예약을 서두르는 추세다.여행과 휴식을 함께 즐기는 레저 문화가 자리 잡은 점도 주효했다. 인기 리조트나 일본 규슈 등 해외 골프장의 경우 숙박과 항공권 예약이 동시에 맞물려야 하므로 계획 시점이 자연스럽게 앞당겨졌다. 가을철 행사가 집중되는 기업 고객들의 일정 조율 경쟁도 치열하다.엑스골프 관계자는 “가을 시즌을 준비하는 고객들은 가격보다 원하는 일정에 이용할 수 있는 안정성을 최우선으로 본다”며 “티타임 뿐 아니라 숙박과 해외 라운드까지 한 번에 준비하는 경향이 뚜렷하다”고 전했다.