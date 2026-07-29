KLPGA 오로라 월드 챔피언십 4번 홀 경계령 “3번 우드 두번 쳐야...”

세줄 요약 KLPGA 오로라 월드 챔피언십 개막을 앞두고 선수들이 4번 홀을 가장 까다로운 구간으로 지목했다. 419야드 파4에 개울이 가로질러 드라이버가 부담스럽고, 3번 우드로 안전하게 공략하겠다는 의견이 많았다. 올해는 러프와 그린도 더 까다로워졌다. 4번 홀, 개울 가로지르는 419야드 파4 경계

선수들, 드라이버 대신 3번 우드 공략 검토

러프·그린 난도 상승, 우승 스코어 하향 전망

이미지 확대 오로라 월드 챔피언십 공식 기자회견애 나선 서교림(왼쪽부터), 배소현, 고지우, 박현경, 김민별. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 오로라 월드 챔피언십 공식 기자회견애 나선 서교림(왼쪽부터), 배소현, 고지우, 박현경, 김민별. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 오로라 월드 챔피언십에서 4번 홀 경계령이 내려졌다.대회 개막을 하루 앞둔 29일 강원 원주시 오로라 골프＆리조트(파72)에서 열린 공식 기자회견에서 선수들은 이번 대회에서 4번 홀을 가장 까다로운 홀로 꼽았다.오로라 골프＆리조트 4번 홀(파4)은 전장 419야드의 긴 홀이다.단순히 긴 게 아니다. 코스 중간에 개울이 코스를 가로질러 간다. 개울을 넘기려면 공이 200m는 날아가야 한다. 웬만한 장타자라도 부담스럽다.작년 이 대회 우승자이자 장타자로 꼽히는 배소현은 “연습 라운드 때 드라이버로 티샷했더니 간신히 넘어갔다”면서 “경기 때는 위험하니 드라이버를 치지 않을 생각”이라고 말했다.장타자인 서교림과 고지우, 김민별 역시 드라이버 대신 3번 우드로 안전하게 티샷하겠다고 밝혔다.비거리 순위 70위로 장타자가 아닌 박현경만 드라이버로 티샷하겠다고 말했다. 그는 “드라이버를 쳐도 볼이 개울까지 가지 않는다”며 웃었다.문제는 티샷 후 그린까지 남는 거리가 만만치 않다는 사실이다.핀 위치에 따라 160～180m가 남는다.배소현은 “앞바람이 불면 티샷과 두 번째 샷 모두 3번 우드로 쳐야 한다”고 말했다.4번 홀은 작년에도 평균타수 4.305타로 가장 어려운 홀이었다. 버디는 13개밖에 나오지 않았고 보기는 109개가 쏟아졌다.올해는 러프가 더 길어지고 더 빡빡해져 더 어려워졌다.배소현은 “작년에도 4번 홀에 신경을 많이 썼다. 올해도 더 신경 써야 할 것 같다”고 경계심을 감추지 않았다.코스 난도는 전반적으로 더 높아졌다고 선수들은 입을 모았다.러프에 그린이 더 단단해졌기 때문이다.지난해 4라운드 합계 19언더파로 우승했던 배소현은 “올해 우승 스코어는 15언더파 정도”라고 전망했다. 서교림은 “작년에도 어려웠는데 19언더파 치는 걸 보고 놀랐다. 올해는 12언더파 정도 치면 우승할 것 같다”고 내다봤다.김민별도 “12, 13언더파”라고 예상했다. 고지우는 14언더파, 박현경은 16언더파라고 밝혔다.한편 KLPGA투어 휴식기 2주 동안 선수들은 각자의 방식으로 하반기를 준비했다고 소개했다.배소현은 “휴식과 재충전, 훈련을 병행했다. 전반기에 만족할 만한 성적이 나오지 않았는데 좋은 기억이 있는 대회라 반등의 계기가 되길 바란다”고 기대감을 보였다.상반기에 2승이나 올린 서교림은 “연습 잘 못했다. 외부 행사가 많아서 바빴다. 솔직히 걱정이 된다. 잘 치려는 욕심보다 실전 감각을 다시 되찾는 데 주력하겠다”는 조심스러운 출사표를 냈다.박현경은 “지금까지 우승을 목표로 경기한 적은 없었다. 한 홀 한 홀 열심히 하다 보면 우승이 따라왔기에 코스에서 내 경기력을 최대한 풀어내도록 하겠다”고 다짐했다.통산 4승을 모두 강원도 산악 코스에서 따낸 고지우는 “강원도에만 오면 성적이 좋으니 욕심내지 않고 치면 좋은 결과 있을 것”이라고 담담하게 말했다.강원도 춘천 출신 김민별은 “쉬는 동안 구질을 바꾸고 어프로치 연습을 많이 했다”면서 “첫 우승 이후 두 번째 우승을 아직 이루지 못했는데 강원도에서 우승하면 좋겠다”는 소망을 밝혔다.