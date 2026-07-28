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던롭, 여성 전용 한정판 ‘젝시오14 레이디스 틸민트’ 출시

권훈 기자
입력 2026-07-28 11:14
수정 2026-07-28 11:14
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세줄 요약
  • 여성 전용 한정판 젝시오14 틸민트 출시
  • 젊은 여성 골퍼 취향 반영한 민트 디자인
  • 그립·골프공·캐디백 동시 선보임
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여성 전용 한정판 모델 젝시오14 레이디스 틸민트. 던롭스포츠코리아 제공.
여성 전용 한정판 모델 젝시오14 레이디스 틸민트. 던롭스포츠코리아 제공.


던롭스포츠코리아㈜(대표 홍순성)의 프리미엄 골프 브랜드 젝시오(XXIO)는 여성 전용 한정판 모델 ‘젝시오14 레이디스 틸민트’를 출시한다고 28일 밝혔다.

이 제품은 기존 젝시오14 레이디스에 젊은 여성 골퍼들의 취향을 반영해 만들었다.

틸민트 컬러는 청량감과 조화로운 컬러감을 담아냈고 헤드에는 민트잎을 형상화한 패턴을 적용해 디자인의 완성도를 높였다.

기존의 고무 그립 대신 ‘이오믹(IOMIC) 스티키(Sticky) 엘라스토머 그립’을 끼워 뛰어난 밀착감과 안정적인 그립감을 제공한다.

‘젝시오 하이퍼 RD 틸민트’ 골프공과 블랙＆틸민트 컬러를 적용한 캐스터 캐디백도 함께 선보인다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

8월 한 달간 구매 고객을 대상으로 다양한 사은 혜택을 제공하는 출시 기념 프로모션도 진행한다.
권훈 기자
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