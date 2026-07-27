김주형, PGA투어 3M오픈 공동20위…코이번, 셰플러 추격 따돌리고 생애 첫 우승

세줄 요약 김주형이 PGA투어 3M오픈 최종 라운드에서 5언더파 66타를 쳐 공동 20위로 마쳤다. 나흘 내내 60대 타수를 기록했으나 우승한 잭슨 코이번과는 11타 차였다. 코이번은 세계랭킹 1위 스코티 셰플러의 추격을 3타 차로 막고 생애 첫 PGA투어 우승을 거뒀다. 김주형, 3M오픈 공동 20위 마감

코이번, 셰플러 추격 따돌리고 우승

마이클 김, 공동 10위로 선전

이미지 확대 코이번이 우승 트로피를 들고 미소짓고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 코이번이 우승 트로피를 들고 미소짓고 있다.

이미지 확대 김주형의 드라이버 티샷. 닫기 이미지 확대 보기 김주형의 드라이버 티샷.

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김주형이 미국프로골프(PGA)투어 3M 오픈(총상금 880만달러)에서 공동 20위를 차지했다.이틀 전 PGA투어 사상 16번째로 50대 타수를 적어냈던 미국 교포 마이클 김도 공동20위로 대회를 마쳤다.김주형은 27일(한국시간) 미국 미네소타주 블레인의 TPC 트윈시티스(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 5언더파 66타를 쳐 최종 합계 14언더파 270타를 적어냈다.25언더파로 우승한 잭슨 코이번(미국)에 11타 뒤졌다.김주형은 나흘 내내 60대 타수를 쳤고, 최종 라운드에서 순위를 8계단 끌어 올린 데 만족해야 했다.이틀 전 PGA투어 사상 16번째로 50대 타수를 적어냈던 미국 교포 마이클 김도 공동10위(17언더파 267타)로 대회를 마쳤다.마이클 김은 이날 2언더파 69타를 쳤다.아마추어 때 세계랭킹 1위였던 코이번은 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)의 맹추격을 따돌리고 생애 첫 PGA투어 대회 우승 트로피를 손에 넣었다.그는 이날 5타를 줄여, 8언더파 63타를 몰아친 셰플러를 3타차로 제쳤다.21세의 코이번은 이번에 고작 4번째 PGA 투어 대회 출전이었다. PGA투어에 새별의 탄생을 알린 셈이다.우승 상금 158만4천달러(약 23억원)에 네년 마스터스 등 굵직한 대회 출전권을 확보했고 특히 194위였던 페덱스컵 랭킹을 단숨에 70위까지 끌어올려 플레이오프 출전 길을 닦았다.