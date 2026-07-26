김혁준·문아린, 블루원배 제43회 한국주니어골프선수권 우승

세줄 요약 김혁준과 문아린이 블루원배 제43회 한국주니어골프선수권 남녀부 우승을 차지했다. 김혁준은 15언더파 201타, 문아린은 14언더파 202타로 정상에 올랐고, 두 선수 모두 KGA 주관 대회 첫 우승을 기록했다. 국가대표와 상비군 경쟁 속에서도 가능성을 입증했다. 김혁준·문아린, 주니어골프선수권 남녀부 우승

김혁준 15언더파 201타, 첫 KGA 우승

문아린 14언더파 202타, 생애 첫 정상

이미지 확대 김혁준과 문아린이 우승 트로피를 들어 보이고 있다. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김혁준과 문아린이 우승 트로피를 들어 보이고 있다. 대한골프협회 제공.

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김혁준(서울자동차고2)과 문아린(대경문화예고2)이 블루원배 제43회 한국주니어골프선수권대회 남녀부 정상에 올랐다.김혁준은 24일 경기 용인시 블루원 용인CC(파72)에서 끝난 대회 18세 이하 남자부 경기에서 최종 합계 15언더파 201타로 우승했다.김혁준은 대한골프협회(KGA) 주관 대회에서 처음 우승했다.김혁준은 “ 국가대표, 국가 상비군과 경쟁하는 것은 쉽지 않았다. 실력으로 우승한 것 같아 기분이 좋다. 남은 대회에서 우승 등 좋은 성적으로 국가 상비군이 되는 것이 1차 목표”라고 밝혔다.문아린은 최종 합계 14언더파 202타로 생애 첫 KGA 주관 대회 우승을 차지했다.문아린은 “우승할 줄은 꿈에도 몰랐다. 좋은 성적으로 국가대표가 되는 것이 첫 번째 목표다. 프로 전향 이후에는 국내 투어에서 다승왕이나 신인상을 받고 싶다”고 말했다.한국주니어골프선수권대회는 1983년 시작돼 박세리, 신지애, 유소연, 장하나, 최나연, 김효주, 이정은6, 김경태, 임성재, 김시우 등이 우승했다.블루원은 윤세영 태영·SBS미디어그룹 창업회장(14·15대 KGA 회장)의 의지에 따라 2018년부터 이 대회 후원을 이어오고 있다.