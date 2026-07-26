HJ중공업 골프단 창단…박지영· 조아연· 홍정민 등 5명

세줄 요약 HJ중공업이 한국토지신탁 골프단을 인수하는 방식으로 박지영, 조아연, 홍정민 등 5명으로 구성된 골프단을 창단했다. 선수 경쟁력 강화와 프로암, 팬 참여, 지역사회 연계 행사를 통해 스포츠 후원과 브랜드 소통을 함께 키울 계획이다. HJ중공업, 박지영 등 5명 골프단 창단

한국토지신탁 골프단 인수 방식으로 출범

브랜드 가치 제고와 고객 소통 확대 방침

이미지 확대 송경한 HJ중공업 대표이사 사장이 HJ중공업 골프단 깃발을 휘두르고 있다. 뒤 왼쪽부터 조아연, 박지영, 홍정민, 김민서. HJ중공업 제공. 닫기 이미지 확대 보기 송경한 HJ중공업 대표이사 사장이 HJ중공업 골프단 깃발을 휘두르고 있다. 뒤 왼쪽부터 조아연, 박지영, 홍정민, 김민서. HJ중공업 제공.

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HJ중공업이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 박지영, 조아연, 홍정민 등 5명으로 구성된 ‘HJ중공업 골프단’을 창단했다고 26일 밝혔다.HJ중공업 골프단은 계열사 한국토지신탁 골프단을 인수하는 형식으로 창단했다.한국토지신탁 골프단 주축 선수 박지영, 조아연, 홍정민이 HJ중공업 골프단으로 넘어왔고, KLPGA 2부 투어에서 활동 중인 김민서와 고교생 유망주인 박서진이 새로 합류했다.골프단 간판인 박지영은 2014년 신인왕에 이어 KLPGA투어에서 10승이나 올렸다.2019년 신인왕 조아연과 작년 상금왕 홍정민은 각각 4차례씩 우승했다.HJ중공업은 국내 프로 스포츠 발전과 브랜드 가치 제고를 목표로 올 초부터 한국토지신탁 골프단 선수 인수 절차를 밟아 왔다.HJ중공업은 골프단 운영을 단순한 스포츠 후원에 그치지 않고 고객과의 소통을 확대하는 플랫폼으로 활용할 방침이다. 선수들의 경쟁력 향상과 지속 성장을 위한 체계적인 지원은 물론, 프로암 행사, 팬 참여 프로그램, 지역사회 연계 행사 등을 통해 고객과 국민에게 더욱 친숙한 브랜드로 다가갈 계획이다.