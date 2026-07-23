캘러웨이골프, 관성 모멘트 극대화한 터틀 퍼터 출시

세줄 요약 캘러웨이골프 코리아가 흔들림을 줄이고 관용성을 높인 오디세이 신제품 TRTL 퍼터를 국내 출시했다. 4개 솔 웨이트와 육각형 바디로 높은 MOI를 구현했고, Ai-STAR 인서트와 FRD 그루브로 타구감과 직진성, 거리 컨트롤을 강화했다. 오디세이 TRTL 퍼터 국내 공식 출시

4개 솔 웨이트·육각형 바디로 MOI 강화

Ai-STAR 인서트·FRD 그루브 적용

이미지 확대 캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이 신제품 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’ 시리즈. 캘러웨이골프 코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이 신제품 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’ 시리즈. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아는 압도적인 관성 모멘트(MOI)로 흔들림 없는 스트로크와 뛰어난 관용성을 구현한 오디세이 신제품 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’를 국내 공식 출시했다고 23일 밝혔다.터틀퍼터는 퍼팅에서 가장 중요한 요소인 안정성을 극대화하기 위해 설계된 차세대 말렛 퍼터다. 독창적인 헤드 구조를 통해 높은 관성 모멘트를 구현했으며, 스트로크 시 헤드의 흔들림을 줄여 미스 히트 상황에서도 일관된 방향성을 제공하도록 설계됐다.터틀퍼터의 가장 큰 특징은 오디세이 최초로 적용된 4개의 솔 웨이트 구조다. 경량 소재를 활용한 독창적인 육각형 바디 구조와 전방 및 후방에 전략적으로 배치된 4개의 웨이트를 통해 압도적인 관성 모멘트를 구현했다. 이를 통해 퍼팅 스트로크에서 헤드가 쉽게 흔들리지 않아 임팩트 순간 페이스가 보다 안정적으로 유지되며, 짧은 퍼트부터 긴 거리 퍼트까지 다양한 상황에서 일관된 퍼팅을 가능하게 한다.터틀퍼터에는 새로운 Ai-STAR 인서트가 탑재됐다. 전면에는 단단한 우레탄 소재를, 후면에는 알루미늄 소재를 결합한 듀얼 구조를 적용해 부드러운 타구감을 유지하면서도 볼 스피드 손실을 줄여 일관된 거리 컨트롤을 지원한다. 여기에 19도로 기울어진 새로운 FRD(Forward Roll Design) 그루브를 적용해 임팩트 직후 빠른 볼 구름과 향상된 직진성을 구현했다.제품명인 TRTL은 거북이(Turtle)’에서 땄다. 퍼터 중앙의 육각형 구조는 거북이의 등껍질을, 주변부는 네 다리를 형상화했다. 이는 높은 관성 모멘트를 구현하는 핵심 구조이다. 헤드커버와 샤프트 데칼, 그립에도 동일한 디자인 모티브를 적용해 제품의 완성도를 높였다.함께 출시되는 TRTL S2S(Square 2 Square) 모델은 높은 관성 모멘트 설계에 오디세이의 제로토크 기술을 결합한 모델이다. 높은 관성 모멘트와 제로토크 기술이 결합돼 더욱 안정적인 페이스 컨트롤과 일관된 스트로크를 구현한다.라인업은 TRTL CH, TRTL DB, TRTL S, TRTL S2S 등 총 4개 모델로 구성된다. 일반 모델에는 90g 스트로크 랩 샤프트를, S2S 모델에는 120g 스트로크 랩 샤프트를 적용해 높은 관성 모멘트와 안정적인 스트로크 밸런스를 완성했다.