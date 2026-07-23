세줄 요약 타이틀리스트가 GTS300 미니 드라이버를 출시했다. 드라이버의 비거리와 페어웨이 우드의 활용성을 함께 담아 티샷에서는 안정적인 컨트롤을, 페어웨이에서는 폭넓은 활용성을 제공하도록 설계했다. 타이틀리스트, GTS300 미니 드라이버 출시

비거리와 활용성 결합한 신제품 설계

MOI 높이고 듀얼 웨이트 시스템 탑재

이미지 확대 타이틀리스트 GTS300 미니 드라이버. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 타이틀리스트 GTS300 미니 드라이버. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 GTS300 미니 드라이버를 출시한다고 23일 밝혔다.GTS300 미니 드라이버는 드라이버의 비거리와 페어웨이 우드의 활용성을 하나로 담아낸 신제품이다.티샷 때는 안정적인 비거리와 일관된 컨트롤, 페어웨이에서는 폭넓은 활용성을 제공하도록 설계됐다.개발 과정에서 저스틴 토머스, 캐머런 영 등 세계 정상급 선수들의 의견이 반영됐다.GTS300은 전작 미니드라이버 GT280보다 관성모멘트(MOI)를 약 15~20% 높여 정확하게 맞지 않아도 안정적인 볼 스피드와 방향성을 제공한다. 더 커진 305cc 헤드와 복합 소재 크라운을 적용해 보다 효율적인 질량 배분 덕분이다.무게중심(CG)을 정교하게 조절할 수 있는 듀얼 웨이트 시스템을 탑재해 스핀과 탄도를 플레이 스타일에 맞출 수 있다.