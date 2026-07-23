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KLPGA 2승 김민선, 실종 아동 찾기 성금 1000만원 기부

권훈 기자
입력 2026-07-23 10:07
수정 2026-07-23 10:07
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  • 김민선, 실종아동찾기협회에 성금 1000만원 기부
  • 실종 아동 찾기와 장기 실종 가족 지원 목적
  • 홍보·심리·경제 지원 사업에 전액 사용 예정
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김민선과 실종아동찾기협회 서기원 대표. 실종아동찾기협회 제공.
김민선과 실종아동찾기협회 서기원 대표. 실종아동찾기협회 제공.


실종아동찾기협회(대표 서기원)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 뛰는 김민선이 실종 아동 찾기 사업과 장기 실종 아동 가족지원을 위해 성금 1000만 원을 기부했다고 23일 밝혔다.

김민선은 실종아동찾기협회 사무실을 직접 방문해 성금을 전달했다.

김민선은 지난해 넥센·세인트나인 마스터즈에 첫 우승을 거둔 뒤 지난 4월 덕신EPC 챔피언십 정상에 올라 상금랭킹 3위를 달리고 있다.

김민선의 기부금은 실종 아동 찾기 홍보 활동과 장기 실종 아동 가족들의 심리·경제적 지원 사업에 전액 사용될 예정이다.

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김민선은 “실종 아동 가족들의 간절한 마음에 작게나마 희망의 빛을 더하고 싶었다”며 “아이들이 집으로 돌아오는 길을 밝히는 데 소중하게 쓰이길 바란다”고 밝혔다.
권훈 기자
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