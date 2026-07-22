대중골프장협회, 전문경영인회에서 마케팅 우수 사례 소개

세줄 요약 한국대중골프장협회가 이천 실크밸리GC에서 전문경영인회를 열고 문화·공연형 마케팅, 냉타월·아이스크림 제공, 펫동반 라운드, 러닝크루 야간 개방 등 회원사 우수 사례를 소개했다. 아날로그 생활무전기 종료 대응과 그린 피해 회복 매뉴얼도 공유했다. 전문경영인회 개최, 마케팅 우수 사례 공유

문화공연형·혹서기 서비스 등 복합공간 활용

무전기 종료 대응과 그린 회복 로드맵 발표

이미지 확대 한국대중골프장협회 7월 전문 경영인회 모습. 한국대중골프장협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한국대중골프장협회 7월 전문 경영인회 모습. 한국대중골프장협회 제공.

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한국대중골프장협회(회장 우정석)는 21일 경기 이천시 실크밸리GC에서 대중골프장 전문경영인 등 40여명이 참석한 가운데 ‘대중골프장 7월 전문경영인회’를 개최하고 다양한 홍보·마케팅 우수 사례를 소개했다.이날 문화·공연형 마케팅, 냉타월·아이스크림·수박 제공 등 여름철 혹서기 고객 서비스, 펫동반 라운드, 러닝크루 야간 개방, 브런치 카페 운영, 전시회, 숲길 개방 등 다양한 복합문화공간 활용한 마케팅 등 골프장의 특성과 지역적 환경에 따른 마케팅 사례가 제시됐다.정부의 주파수 정책에 따라 내년부터 아날로그 생활무전기 사용 종료 기한을 앞두고 골프장 무전기 사용실태와 주요 공급업체의 제품과 제원을 회원사에 공유하여 골프장의 구매 의사결정에 도움이 될 수 있도록 했다.협회 자문위원인 (주)BnBK 권성호 대표는 길어지는 장마 속 그린 피해를 조기에 진단하고, 뿌리부터 되살리는 현장 실무 매뉴얼과 회복 로드맵을 발표했다.한국대중골프장협회 김태영 상근부회장은 “다양한 고객의 요구와 변화되고 있는 골프산업의 흐름에 따라 각 골프장의 특색과 강점을 살린 홍보·마케팅의 중요성이 커지고 있다”면서 “협회는 다양한 사례를 발굴하여, 회원사에 정보를 공유하여, 업무 효율을 높이는 핵심 네트워크 역할을 수행하겠다”고 밝혔다. 끝.