KLPGA 선수, 국내 LPGA 대회 출전 길 열려…김상열 회장 의지 결국 통했다

세줄 요약 KLPGA와 LPGA가 BMW 레이디스 챔피언십 출전권 확대에 합의했다. 올해는 KLPGA 선수 15명, 내년부터는 30명이 나서고 대회는 풀필드 방식으로 바뀐다. 김상열 회장의 공약과 BMW의 협력이 성사 배경이다. BMW 레이디스 챔피언십 KLPGA 출전 확대 합의

올해 15명, 내년 30명 출전권 부여 결정

김상열 회장 공약과 BMW 협력으로 성사

이미지 확대 김상열 KLPGA 회장이 22일 LPGA투어와 업무협력 양해각서에 서명하고 있다. 사진-KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김상열 KLPGA 회장이 22일 LPGA투어와 업무협력 양해각서에 서명하고 있다. 사진-KLPGA 제공

이미지 확대 2021년 BMW 챔피언십 연장전에서 경기를 펼친 고진영(오른쪽)과 임희정 사진- BMW코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 2021년 BMW 챔피언십 연장전에서 경기를 펼친 고진영(오른쪽)과 임희정 사진- BMW코리아 제공

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국내에서 열리는 미국여자프로골프(KLPGA)투어 대회 BMW 레이디스 챔피언십에 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수들이 출전할 길이 열렸다.KLPGA(김상열 회장)와 LPGA(크레이그 케슬러 커미셔너)는 올해 15명, 내년부터 30명의 KLPGA투어 선수를 BMW 레이디스 챔피언십에 출전시키기로 합의했다고 출전권을 부여하기로 22일 공동 성명을 통해 밝혔다.양측인 이같은 내용을 담은 업무협약 양해각서(MOU)를 체결했다.오는 10월 전남 해남에서 열리는 BMW 레이디스 챔피언십은 출전 선수 84명 중 LPGA투어 선수 68명, KLPGA투어 선수 15명, 그리고 초청 선수 1명으로 컷 없이 치른다.내년에는 108명이 나서되 LPGA투어 선수 74명, KLPGA투어 선수 30명, 초청 선수 4명이 출전한다. 내년 대회부터는 컷오프가 있는 풀필드 대회로 바뀐다.이에 따라 BMW 레이디스 챔피언십은 LPGA투어와 KLPGA투어 최정상급 선수들이 한 자리에서 기량을 겨루는 무대가 됐다.이번 합의는 지난해 3월 취임 때 국내 개최 LPGA투어 대회에 KLPGA투어 선수들이 출전할 수 있도록 하겠다는 공약을 내걸었던 김상열 회장의 의지와 LPGA투어 케슬러 커미셔너의 결단, 그리고 대회 타이틀 스폰서인 BMW 그룹 코리아의 적극적인 협력과 조율 덕분에 성사됐다.특히 양측 의견이 팽팽하게 맞설 때 김상열 회장은 유럽에 머물고 있던 케슬러 커미셔너에게 지인을 특사를 파견해 협상 물꼬를 텄다. 케슬러 커미셔너는 특사를 만난 뒤 KLPGA에 우호적인 자세로 돌아서 LPGA투어 선수 출전 몫을 줄이는 결정을 내렸다고 협상팀은 전했다.그동안 존중과 신뢰를 바탕으로 다양한 논의를 이어온 KLPGA와 LPGA투어는 앞으로도 긴밀한 소통을 통해 BMW 레이디스 챔피언십의 성공적인 개최와 여자골프의 발전을 위해 함께 노력하기로 뜻을 모았다.