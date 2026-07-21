최경주재단, 최경주 모교 전남 완도 화흥초교에 골프 연습장 시설 개선 지원

세줄 요약 최경주재단이 최경주의 모교인 전남 완도 화흥초등학교 골프연습장 시설 개선 비용을 지원했다. 2012년 조성된 이 연습장은 지역 학생들이 골프를 처음 접하고 꿈을 키워온 공간이다. 최경주는 후배들에게도 안전하고 좋은 배움터가 되길 바란다고 전했다. 모교 화흥초 골프연습장 개선비 지원

학생 안전한 배움터 조성에 뜻 보탬

후배들 꿈과 도전 응원 메시지 전달

이미지 확대 한녹순 교장(오른쪽 두번째), 완도 대성병원 원장인 최경주재단 정이양 이사(왼쪽 두번째)와 화흥초 골프부 학생들. 최경주재단 제공. 닫기 이미지 확대 보기 한녹순 교장(오른쪽 두번째), 완도 대성병원 원장인 최경주재단 정이양 이사(왼쪽 두번째)와 화흥초 골프부 학생들. 최경주재단 제공.

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최경주재단(이사장 최경주)는 최경주의 모교 전남 완도군 화흥초등학교(교장 한녹순) 골프연습장 시설 개선 비용을 지원했다고 21일 밝혔다.화흥초 골프연습장은 2012년 조성됐으며 면적 258.9㎡에 7타석 규모로 그동안 지역 학생들이 골프를 처음 접하고 꿈을 키워온 배움터 역할을 해왔다.화흥초등학교를 졸업한 최경주는 고교 시절 골프를 시작했다.최경주는 “골프를 처음 배우고 꿈을 키운 고향의 연습장이 후배들에게도 안전하고 좋은 배움터가 되길 바라는 마음으로 뜻을 보탰다. 이곳에서 제2, 제3의 도전이 시작되길 응원한다“고 전했다.화흥초등학교 한녹순 교장은 “학생들의 안전과 직결된 시설 개선에 재단의 큰 뜻이 더해져 매우 감사하다. 후원의 취지에 맞게 안전하고 쾌적한 교육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다“고 밝혔다.