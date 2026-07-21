제2의 분짠을 찾아라…KLPGA투어 인터내셔널 퀄리파잉 8월 11일 개막

세줄 요약 KLPGA가 8월 11일부터 나흘간 태국 방콕 피닉스 골프에서 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(IQT)를 연다. IQT는 2015년 시작된 해외 선수의 KLPGA투어 진입 통로다. 짜라위 분짠과 빳차라쭈타 콩끄라판의 성과로 관심이 커졌다. 태국 방콕서 8월 11일 IQT 개막

해외 선수 KLPGA 진입 통로 역할

우승자 내년 정규투어 시드권 부여

이미지 확대 짜라위 분짠(태국)은 지난 5월 E1 채리티 오픈에서 우승해 IQT 출신 첫 우승자로 이름을 남겼다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 짜라위 분짠(태국)은 지난 5월 E1 채리티 오픈에서 우승해 IQT 출신 첫 우승자로 이름을 남겼다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(KLPGA)가 오는 8월 11일부터 나흘 동안 태국의 피닉스 골드 골프 방콕에서 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(이하 IQT)를 개최한다.KLPGA가 글로벌 무대로 나아가기 위한 발판으로 2015년부터 시작한 IQT는 국외 선수들의 KLPGA투어 진입 경로다.IQT를 통해 KLPGA투어에 입성한 짜라위 분짠(태국)은 지난 5월 E1 채리티 오픈에서 우승해 IQT 출신 첫 우승자로 이름을 남겼다.작년 IQT 수석 합격자 빳차라쭈타 콩끄라판(태국)도 올해 KLPGA투어에서 톱10에 3차례나 이름을 올리며 인상적인 활약을 펼치고 있다.이처럼 IQT를 거친 선수들이 성공적으로 KLPGA투어에 안착하면서 KLPGA투어 진출을 목표로 하는 국외 선수들의 관심도 매년 높아지고 있다.KLPGA투어 IQT에는 만 18세 이상의 해외 국적자로 해외 투어 라이선스를 소지하거나, 최근 5년 이내에 각국 프로투어 활동 경험이 있는 프로 또는 아마추어 선수가 참가할 수 있다.총상금 3천만 원이 걸린 IQT 우승자에게는 내년 KLPGA 정규투어 시드권이 부여된다. 상위 입상자들에게는 정규투어 및 드림투어 시드순위전 참가 자격과 시드권 등 KLPGA 무대를 밟을 수 있는 다양한 특전이 제공된다.