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KLPGA 김재희, (주)정도와 후원 계약

권훈 기자
입력 2026-07-21 10:05
수정 2026-07-21 10:05
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세줄 요약
  • 주식회사 정도, KLPGA 김재희와 서브 후원 계약
  • 기계설비·건축·토목·친환경 플랜트 사업 영위
  • 김재희, 우승 경력 바탕으로 성장 의지 표명
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(주)정도의 이상천 부회장(왼쪽), 김재희, 이우형 대표. 이니셜 스포츠 제공
(주)정도의 이상천 부회장(왼쪽), 김재희, 이우형 대표. 이니셜 스포츠 제공


주식회사 정도(대표 이상일·이상천·이우형)은 한국여자프로골프(KLPGA)투어 김재희와 서브 후원 계약을 했다고 21일 밝혔다.

1989년 설립된 주식회사 정도는 기계설비공사를 비롯해 건축·토목공사와 친환경 플랜트 등 다양한 분야의 국내외 프로젝트를 수행하는 기계설비 전문 기업이다.

김재희는 2024년 KLPGA 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 우승을 비롯해 꾸준한 경기력을 선보이는 선수다.

이우형 대표는 “김재희 선수 후원으로 기계설비산업의 위상을 높이고 국민에게 더욱 친숙하게 다가가는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

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김재희는 “더 성숙한 경기력과 좋은 성적으로 믿음에 보답하겠다”고 밝혔다.
권훈 기자
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