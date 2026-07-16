배경은, KLPGA 챔피언스투어 3차전 우승…21년 만의 트로피

세줄 요약 배경은이 KLPGA 챔피언스투어 3차전에서 최종 합계 9언더파 135타로 우승했다. 이실비아를 한 타 차로 제치고 1050만원의 우승 상금을 받았다. 2005년 이후 21년 만에 다시 트로피를 들어 올렸다. 21년 만의 우승 트로피, 배경은의 재도약

챔피언스투어 3차전 9언더파 135타 우승

이실비아 한 타 차 제치고 상금 1050만원

이미지 확대 배경은이 16일 경북 영덕 오션비치 골프앤리조트(파72)에서 열린 KLPGA 2026 이스트원·오션비치 챔피언스 투어 3차전에서 우승한 뒤 트로피를 들고 기념 촬영을 하고 있다. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 배경은이 16일 경북 영덕 오션비치 골프앤리조트(파72)에서 열린 KLPGA 2026 이스트원·오션비치 챔피언스 투어 3차전에서 우승한 뒤 트로피를 들고 기념 촬영을 하고 있다. KLPGA 제공

만 15세에 프로 데뷔한 배경은은 이듬해인 2001년 KLPGA 투어 메이저대회 신세계배 제23회 KLPGA 선수권대회에서 최연소 우승을 차지했고, 통산 3승을 거둔 뒤 2014시즌 종료 후 필드를 떠났다.

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배경은(41)이 한국여자프로골프(KLPGA) 챔피언스투어에서 21년 만에 우승의 기쁨을 맛봤다.배경은은 16일 경북 영덕 오션비치 골프앤리조트(파72)에서 열린 KLPGA 2026 이스트원·오션비치 챔피언스 투어 3차전(총상금 7000만원) 2라운드에서 4언더파 68타를 기록, 최종 합계 9언더파 135타를 적어내 이실비아(최종합계 8언더파 136타)를 한 타 차로 제치고 우승했다. 그는 우승 상금으로 1050만원을 받았다.이후 코스 해설과 레슨 프로그램 활동을 하면서 미디어 프로로 전향했다.지난해 챔피언스투어에 뛰어든 배경은은 이번 대회에서 우승해 2005년 9월 신세계배 제27회 KLPGA 선수권대회 이후 21년 만에 우승 트로피를 품었다.그는 “골프는 까도 까도 새로운 양파 같다. 아직도 골프는 배울 것이 있고, 하루하루가 새롭다”라면서 “첫 우승의 물꼬를 튼 만큼, 남은 시즌 2승을 더 추가해 상금왕 타이틀에 도전하겠다”고 각오를 다졌다.