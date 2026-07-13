아시안게임 앞두고 부활한 김주형…33개월 만에 PGA투어 우승

세줄 요약 김주형이 PGA 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 최종 합계 17언더파로 우승했다. 2023년 10월 이후 33개월 만의 정상 복귀이며, 통산 4승째다. US오픈 3위에 이어 상승세를 이어가며 아시안게임 금메달 전망도 밝혔다. 김주형, 스코틀랜드 오픈 33개월 만의 우승

최종 17언더파 263타, PGA 통산 4승 달성

아시안게임 금메달 기대와 디오픈 전망 상승

이미지 확대 김주형의 아이언 샷. 닫기 이미지 확대 보기 김주형의 아이언 샷.

2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 제패 이후 33개월 만에 PGA투어 통산 4번째 우승 트로피를 안았다.

우승 상금은 162만 달러(약 24억원)이다.

전날까지 안개 등 악천후로 경기가 지연된 바람에 김주형은 이날 3라운드 잔여 홀과 4라운드 18홀을 연달아 돌아야 했다.

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오는 9월 나고야·아이치 아시안게임에 태극 마크를 달고 출전할 김주형이 3년 만에 미국프로골프(PGA)투어 정상에 올랐다.김주형은 13일(한국시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 열린 PGA 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈(총상금 900만 달러) 최종 라운드에서 6언더파 64타를 쳐 최종 합계 17언더파 263타로 우승했다.호주 교포 이민우를 2타차로 따돌린 김주형은지난 6월 메이저 대회 US오픈에서 단독 3위에 오르며 슬럼프 탈출을 알렸던 김주형은 이번 우승으로 부활을 알렸다.아시안게임 금메달 전망도 환하게 밝혔다.김주형은 16일 개막하는 메이저 대회 디오픈에서도 강력한 우승 후보로 등장했다.4라운드를 선두에 1타 뒤진 공동 4위에서 시작한 김주형은 전반에 3타를 줄인 뒤 10번 홀(파4)에서 4.5ｍ 거리의 버디 퍼트를 넣어 2타차 단독 선두로 치고 올라갔다.12번 홀(파5)에서는 세 번째 샷을 홀 1.8ｍ에 붙여 버디를 추가한 김주형은 16번 홀(파4)에서도 1타를 줄여 우승에 가까이 다가갔다.18번 홀(파4)에서는 두 번째 샷을 그린에 올리지 못했지만, 칩샷으로 홀에 붙인 뒤 파 퍼트로 마무리했다.김시우는 마지막 날 4타를 줄여 합계 11언더파 269타로 공동 9위에 올랐다.