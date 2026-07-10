춘천 라비에벨 골프＆리조트 “골프 치고 신나는 EDM 파티 즐기세요”

세줄 요약 춘천 라비에벨 골프＆리조트가 여름 시즌에 골프 라운드와 EDM 파티를 결합한 ‘듄스夜댄스야!’를 19일부터 8월 30일까지 일요일마다 5회 열었다. 참가비 일부는 취약계층 성금으로 쓰이며, 초청 가수와 DJ 공연도 이어졌다. 여름밤 골프 뒤 EDM 파티 결합 행사 개최

듄스夜댄스야! 5회 진행, 참가자 120명 제한

파티비 전액 기부, 초청 가수·DJ 무대 마련

이미지 확대 지난해 라비에벨 골프 ＆ 리조트 듄스 코스 클럽 하우스 앞에서 벌어진 EDM 파티. 라비에벨 골프 ＆ 리조트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 라비에벨 골프 ＆ 리조트 듄스 코스 클럽 하우스 앞에서 벌어진 EDM 파티. 라비에벨 골프 ＆ 리조트 제공.

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강원도 춘천 라비에벨 골프 ＆ 리조트 듄스 코스에서는 이번 여름에 골프를 친 다음 여름밤 특설 무대에서 펼쳐지는 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 축제를 즐길 수 있다.라비에벨 골프 ＆ 리조트는 EDM 축제 ‘듄스夜댄스야!’를 19일부터 8월 30일까지 일요일에 5번 개최한다고 10일 밝혔다.오후 1시 30분 전후에 샷건 방식으로 티샷하고 라운드를 마친 뒤 오후 7시부터 2시간 동안 열리는 EDM 파티에 참여하는 방식이다.참가자는 120명으로 한정한다.EDM 파티 참가 비용으로 2만원을 따로 받는다. 다만 EDM 파티 참가비는 전액 지역 사회 취약계층 돕기 성금으로 쓰인다.라운드와 EDM 파티를 묶어 판매하는 이 이색 상품은 지난 2024년 선보였다. 매회 1000여명이 참가해 인기를 모았다.EDM 파티는 국내 최고의 EMD 디제이로 꼽는 R2가 이끈다.Ref, 마이티마우스, 박군, 김창열, 정동하 등이 초청 가수로 번갈아 무대에 오른다.골프 라운드도 작년보다 더 흥미로워졌다.2만원을 더 내면 3개 홀을 더해 21홀을 칠 수 있고, 차양막을 장착한 5인승 카트가 페어웨이로 진입해 무더위에 한결 편하게 라운드할 수 있다.