타이틀리스트, 한정판 T-시리즈 블랙 베이퍼 아이언 출시

세줄 요약 타이틀리스트가 T100, T150, T250, T350으로 구성한 T-시리즈 블랙 베이퍼 아이언 한정판을 내놨다. 티타늄 카바이드 베이퍼 마감으로 더 깊고 세련된 블랙 컬러를 구현했고, 내구성과 오염 방지 성능도 높여 장기간 고급스러운 외관을 유지한다. T-시리즈 블랙 베이퍼 아이언 한정판 출시

티타늄 카바이드 베이퍼 마감으로 블랙 구현

내구성·오염 방지 강화, 투어 선수도 사용

이미지 확대 T-시리즈 블랙 베이퍼 아이언. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 T-시리즈 블랙 베이퍼 아이언. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 T-시리즈 아이언에 블랙 컬러를 입힌 한정판 ‘T-시리즈 블랙 베이퍼 아이언’ 4종(T100, T150, T250, T350)을 출시한다고 9일 밝혔다.이번 한정판은 ‘티타늄 카바이드 베이퍼(Titanium Carbide Vapor)’ 마감으로 더 깊고 세련된 블랙 컬러를 완성한 것이 특징이다.‘티타늄 카바이드 베이퍼’ 마감 덕분에 고급스러운 느낌 뿐 아니라 내구성과 오염 방지 성능이 뛰어나 지문이나 얼룩 등 일상적인 오염을 최소화하고 장기간 사용해도 고급스러운 외관을 유지한다.블랙 컬러의 전용 샤프트에 골프 프라이드 투어 벨벳 블랙아웃 그립을 장착해 일체감을 줬다.LIV 골프에서 뛰는 캐머런 스미스(호주) 등 세계 주요 투어 여러 정상급 선수들이 T-시리즈 블랙 아이언을 실제 경기에 사용하고 있다.T250과 T100 블랙 아이언을 조합한 블렌디드 세트를 사용하는 그는 “블랙 마감은 톱라인이 더욱 선명하고 헤드가 컴팩트해 보여 자연스럽게 집중력을 높여준다”며 디자인과 성능에 대한 높은 만족감을 전했다.