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제네시스 챔피언십엔 KPGA 36명 출전… 10명 제안한 BMW코리아와 달랐다

권훈 기자
입력 2026-07-09 00:41
수정 2026-07-09 00:41
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DP월드투어, 국내 선수 29% 배정
BMW는 ‘KLPGA 상생’에 무관심

국내에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 대회 BMW 레이디스 챔피언십이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 10명 출전을 제안해 논란을 일으키는 가운데, 제네시스가 주최하는 DP월드투어(옛 유럽프로골프투어) 제네시스 챔피언십의 행보는 대조적이다.

DP월드투어는 오는 10월 22일부터 나흘 동안 한국에서 열리는 제네시스 챔피언십에 한국프로골프(KPGA)투어 선수 36명이 출전한다고 8일 확인했다. 제네시스 챔피언십 출전 선수 126명 가운데 KPGA투어에 출전 선수 29%를 배정한 셈이다. 대회 주관도 DP월드투어와 KPGA투어가 공동으로 맡는다.

총상금 400만 달러인 이 대회에 KPGA투어 선수를 36명이나 출전시키는 것은 대회 타이틀 스폰서 제네시스의 강력한 의지 때문이다. 제네시스는 한국 땅에서 열리는 DP월드투어 대회가 KPGA투어의 공동 주관으로 이뤄져야 하며 국내 선수들에게 더 큰 무대와 더 높은 경쟁 환경을 제공하는 무대가 되어야 한다는 KPGA 요구를 받아들여 2024년 첫 대회 때는 KPGA투어 선수 30명을 배정했고 지난해에는 36명으로 늘렸다. 올해도 36명을 고수하기로 했다.

제네시스는 “한국 남자골프의 세계 무대 진출을 지원해 왔고 한국 남자 골프 선수들의 글로벌 무대 도전을 지원하는 데 자부심을 느끼고 있다”고 밝혔다.

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이런 제네시스와 달리 BMW 레이디스 챔피언십의 타이틀 스폰서 BMW 코리아는 타이틀 스폰서로서 주도권을 포기한 채 이런 국내외 투어의 상생에는 관심이 없다는 지적을 받는다. BMW 코리아처럼 한국에서 매출과 이익을 올리는 메르세데스-벤츠 코리아도 KLPGA 메이저대회 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 타이틀 스폰서를 맡아 국내 여자 골프 발전에 팔을 걷어붙였다. 메르세데스-벤츠 코리아는 독일 본사와 협력해 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 우승자에게는 LPGA투어 메이저대회 AIG 여자오픈 출전권을 부여해 국내 여자 골프 발전에 아무런 도움을 주지 않는 BMW 코리아와 비교된다.

권훈 전문기자
세줄 요약
  • 제네시스 챔피언십, KPGA 36명 출전 배정
  • 총 126명 중 29% 한국 선수로 구성
  • BMW 레이디스 10명 제안 논란과 대비
2026-07-09 B7면
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