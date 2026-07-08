KLPGA, 유소년 골프환경 조성 지원사업 참가학교 모집

이미지 확대 KLPGA 유소년 골프환경 조성 지원사업 대상 학교에 설치된 골프 연습장. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA 유소년 골프환경 조성 지원사업 대상 학교에 설치된 골프 연습장. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 유소년 골프 유망주 발굴과 저변 확대를 위해 벌이는 유소년 골프환경 조성 지원사업 참가학교를 모집한다.문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 진행되는 이 사업은 골프에 열의는 높지만 환경적인 제약이 많은 학생들에게 골프를 접할 동기와 기회를 제공하기 위한 KLPGA의 골프 인프라 구축 사업이다.선정된 학교에는 8타석 규모의 실외 골프연습장 시공과 함께 클럽 세트, 골프공, 골프장갑, 볼 공급기 등 다양한 골프용품을 지원한다. KLPGA 회원인 프로 선수들이 직접 학교를 방문해 골프를 가르쳐주는 ‘KLPGA 재능기부단’ 프로그램도 함께 지원될 예정이다.KLPGA는 2015년부터 전국 22개 학교에 골프 연습시설을 지원하며 유소년 선수 육성의 든든한 발판을 마련해 왔다. 최근에는 2024년 경기 남양주 사능초등학교, 2025년 세종 감성초등학교 등에 실외 골프연습장을 성공적으로 준공한 바 있으며, 올해 역시 전국 초등학교 또는 중학교 중 1개교를 선정해 전폭적인 지원을 이어갈 예정이다.