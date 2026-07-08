LPGA 메이저 에비앙 챔피언십 9일 개막…유해란, 매이저 2연승 도전

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

LPGA 메이저 에비앙 챔피언십 9일 개막…유해란, 매이저 2연승 도전

권훈 기자
입력 2026-07-08 09:54
수정 2026-07-08 09:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 에비앙 챔피언십 9일 개막, 메이저 대회 시작
  • 유해란 메이저 2연승 도전, 김효주·윤이나 출전
  • 코르다 커리어 그랜드슬램, 그레이스 김 방어
이미지 확대
메이저 2연승에 도전하는 유해란.
메이저 2연승에 도전하는 유해란.


미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 네 번째 메이저 대회인 에비앙 챔피언십(총상금 910만 달러)이 9일부터 나흘간 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71)에서 열린다.

관전 포인트는 유해란의 메이저 2연승과 넬리 코르다(미국)의 커리어 그랜드슬램 도전이다.

앞서 열린 시즌 세번째 메이저대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 유해란이 이 대회마저 제패하면 메이저대회 2연승이다.

유해란 뿐 아니라 이번 시즌 2승을 차지하고 세계랭킹 3위를 달리는 김효주도 2014년에 이어 12년 만에 정상을 두드린다.

KPMG 여자 PGA 챔피언십 준우승 등 최근 흐름이 좋은 윤이나도 우승 후보로 꼽힐만하다.

김세영, 최혜진, 황유민, 고진영, 양희영, 이미향, 신지은, 최운정, 안나린 등도 출전한다.

KLPGA 투어 지난해 대상 수상자 유현조, 이번 시즌 2승을 거둔 서교림도 참가해 세계 최정상급 선수들과 기량을 겨룬다.

지난달 메르세데스-벤츠 한국여자오픈에서 준우승한 양윤서(인천여고부설방송통신고)는 2월 아시아태평양 여자아마추어 선수권대회에서 우승자 자격으로 출전한다.

이미지 확대
커리어 그랜드 슬램을 노리는 넬리 코르다.
커리어 그랜드 슬램을 노리는 넬리 코르다.


코르다는 이번 시즌 3번째 메이저 대회 트로피와 함께 커리어 그랜드슬램 완성을 정조준한다.

LPGA투어는 5개의 메이저 대회 중 4개만 우승하면 커리어 그랜드슬램으로 인정한다.

이미 여자 PGA 챔피언십(2021년)과 셰브론 챔피언십(2024·2026년), US여자오픈(2026년) 트로피를 가진 코르다는 에비앙 챔피언십이나 AIG 여자오픈에서 우승을 추가하면 커리어 그랜드슬램을 이루게 된다.

커리어 그랜드슬램은 여자 골프에서 박인비, 카리 웹(호주), 안니카 소렌스탐(스웨덴) 등 7명만 이룬 대기록이다.

교포 선수 그레이스 김(호주)이 타이틀 방어에 나서는 가운데 지난해 연장전에서 졌던 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 설욕과 함께 생애 첫 메이저 왕관을 노린다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

로티 워드, 찰리 헐(이상 잉글랜드), 야마시타 미유(일본), 해나 그린(호주) 등 톱랭커들이 총출동한다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
넬리 코르다의 커리어 그랜드슬램 조건은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로