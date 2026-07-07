R2G, 스마트폰에 부착해 쓰는 AI 거리 측정기 ‘메이트X’ 출시

세줄 요약 R2G가 스마트폰 뒷면에 마그네틱으로 붙여 쓰는 AI 거리측정기 메이트X를 출시했다. 대형 화면을 뷰파인더처럼 활용해 핀을 자동 인식하고, 초정밀 GPS와 전 세계 4만3000여 개 코스 데이터를 바탕으로 거리 측정과 클럽 추천을 지원한다. 스마트폰 부착형 AI 거리측정기 메이트X 출시

대형 화면·핀 자동 인식·초정밀 GPS 적용

클럽 추천·에이밍 가이드 등 캐디 기능 제공

이미지 확대 스마트폰에 부착해 쓰는 AI 거리 측정기 ‘메이트X’. R2G 제공. 닫기 이미지 확대 보기 스마트폰에 부착해 쓰는 AI 거리 측정기 ‘메이트X’. R2G 제공.

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골프용 거리 측정기 전문 브랜드 R2G가 스마트폰에 부착해 사용하는 골프 거리측정기 ‘메이트X’를 출시했다고 7일 밝혔다.메이트X는 스마트폰 뒷면에 마그네틱으로 간편하게 부착하는 새로운 폼팩터를 적용해 6인치 이상의 시원하고 선명한 스마트폰 화면을 대형 뷰파인더로 활용하여 한층 쾌적하게 필드 상황을 파악할 수 있다.딥러닝 기술을 바탕으로 수많은 핀 데이터를 학습해 주변 장애물에 방해받지 않고 핀만 자동으로 인식하고 측정한다.초정밀 GPS를 탑재해 실시간으로 골퍼의 위치를 정확하게 파악하며, 전 세계 4만3000여 개 코스의 고정밀 야디지(Yardage) 데이터를 기반으로 플레이를 지원한다.슬로프(경사도) 공략거리는 물론, 풍향과 풍속 정보를 통한 클럽 추천 기능과 정교한 티샷 및 퍼팅을 돕는 에이밍 가이드 등 필드 위 인공지능 캐디 역할도 해낸다.플레이가 끝난 후 통계 자료로 전환해 주는 ‘마이 라운드’ 서비스는 골퍼가 지난 라운드를 정밀하게 복기하고 다양한 플레이 궤적 분석을 통해 스스로의 성장 지표를 확인하며 실력을 향상할 수 있도록 돕는다.제품은 아이폰(iOS) 기종을 우선 지원하며, 8월 부터 삼성 갤럭시(안드로이드) 와도 호환되는 제품이 출시될 예정이다.