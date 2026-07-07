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스타 등용문 박카스배 학생골프 팀 선수권 9일 개막

권훈 기자
입력 2026-07-07 07:51
수정 2026-07-07 07:51
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세줄 요약
  • 제주 오라CC서 박카스배 학생골프대회 개막
  • 20회째 대회, 골프 꿈나무 등용문 자리매김
  • 초중고 230여 명 참가, 개인·단체전 경쟁
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박카스배 SBS 골프 전국시도학생골프팀선수권대회 포스터. 대한골프협회 제공.
박카스배 SBS 골프 전국시도학생골프팀선수권대회 포스터. 대한골프협회 제공.


동아제약(대표이사 사장 백상환)은 9일부터 이틀 동안 제주 골프존카운티 오라CC(파72)에서 박카스배 SBS 골프 전국시도학생골프팀선수권대회를 개최한다고 7일 밝혔다.

박카스배는 동아제약과 SBS골프가 공동 주최하고 대한골프협회(KGA)가 주관하는 대회다. 올해로 20회째를 맞이한 대회는 대한민국 골프 꿈나무들의 등용문으로 자리 잡았다.

임성재를 비롯해 박성현, 박현경, 송민혁 등 국내외를 누비는 스타 선수들을 잇달아 배출했다.

이번 대회에는 KGA 선수 등록을 마친 국내 초중고 재학생 230여 명이 12세 이하부, 15세 이하부, 18세 이하부로 나뉘어 참가한다. 36홀 스트로크 플레이 방식으로 치러 개인전과 단체전으로 나뉘어 시상한다.

18세 이하 남자 개인전 우승자에게는 동아쏘시오그룹이 개최하는 한국프로골프(KPGA)투어 더채리티클래식 출전권을 준다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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대회 기간 중 동아제약 소속 박상현 , 송민혁이 현장을 찾아 팬 사인회와 멘토링 간담회를 연다.
권훈 기자
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