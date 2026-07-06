세계 톱3 김효주, KLPGA 또 제패… “에비앙서 기운 이어갈 것”

롯데오픈 15언더로 우승

이미지 확대 김효주가 5일 인천 베어즈베스트 청라GC(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 롯데오픈에서 우승을 차지한 뒤 우승컵을 들고 기념 촬영을 하고 있다.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김효주가 5일 인천 베어즈베스트 청라GC(파72)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 롯데오픈에서 우승을 차지한 뒤 우승컵을 들고 기념 촬영을 하고 있다.

KLPGA 제공

이미지 확대 김효주가 이날 최종 라운드 6번 홀(파5)에서 드라이버로 티샷을 날리는 모습.

KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김효주가 이날 최종 라운드 6번 홀(파5)에서 드라이버로 티샷을 날리는 모습.

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세줄 요약 세계랭킹 3위 김효주가 KLPGA 롯데오픈 최종라운드에서 버디 5개로 5언더파를 적어내며 1타차 우승을 차지했다. 올해 국내 투어 두 차례 출전해 모두 정상에 오르며 승률 100%를 기록했고, 시즌 4승과 KLPGA 통산 16승을 쌓았다. 김효주, 롯데오픈 1타차 우승

올해 KLPGA 2전 전승, 시즌 4승

롯데 주최 국내외 대회 모두 석권

2026-07-06 B6면

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세계랭킹 3위 김효주가 올해 출전한 두 차례 한국여자프로골프(KLPGA)투어 대회에서 모두 우승을 차지하는 저력을 발휘했다.김효주는 5일 인천 베어즈베스트 청라GC(파72)에서 열린 KLPGA투어 롯데오픈(총상금 12억원) 최종 라운드에서 버디 5개를 골라내며 5언더파 67타를 쳐 최종 합계 15언더파 273타로 우승했다. 유현조, 이세희, 이다연, 박예지 등을 1타차로 제친 김효주는 지난 5월 NH투자증권 레이디스 챔피언십에 이어 2개월 만에 이번 시즌 KLPGA투어 두 번째 우승을 수확했다.김효주는 올해 KLPGA투어 대회에 두 차례 출전해 모두 우승하며 승률 100%를 찍었다. 15번 대회를 치른 올해 KLPGA투어에서 2승 이상 거둔 선수는 김민솔(3승), 서교림(2승)에 이어 김효주가 세 번째다. 우승 상금은 2억 1600만원이다.미국여자프로골프(LPGA)투어에서 이미 2차례 우승한 김효주는 이번 시즌에 4개의 우승 트로피를 손에 넣었다. KLPGA투어 통산 우승도 16승으로 늘어났다. 지난 2020년 롯데오픈 전신인 롯데 칸타타 여자 오픈에서 우승했던 김효주는 이 대회에서도 2승을 거뒀다.롯데그룹 후원을 받는 김효주는 지금은 폐지된 롯데마트 여자오픈과 롯데 칸타타 여자오픈, 이번 롯데 오픈과 LPGA투어 롯데 챔피언십 등 롯데그룹 주최 국내외 대회를 모두 석권하는 진기록도 세웠다.이날 시상식을 마치고 9일 개막하는 LPGA투어 메이저대회 에비앙 챔피언십 출전을 위해 프랑스로 가는 비행기에 오른 김효주는 “조카한테 또 한번 우승을 선물하자고 약속했는데 지켜서 기쁘다. 에비앙 챔피언십에서 이 기운을 이어가겠다”라고 말했다.박예지에 3타 뒤진 5위로 최종 라운드에 나선 김효주는 2, 3, 4번 홀 연속 버디에 이어 6번 홀에서도 버디를 잡아내 단숨에 선두로 치고 나갔다. 그러나 추격에 나선 박예지, 이세희, 유현조와 김효주 등 4명이 몰리는 혼전이 한때 벌어졌다. 혼전은 15번 홀(파4)에서 나란히 버디를 잡아낸 김효주와 이세희가 공동 선두로 나서면서 2파전으로 좁혀졌다.승부는 17번 홀(파3)에서 이세희가 1.2m 파퍼트를 놓치면서 김효주 쪽으로 기울었다. 1타차 1위에 오른 김효주는 18번 홀(파4)에서 이세희와 유현조의 버디 퍼트가 잇따라 빗나가면서 우승을 확정하고 시원한 물세례를 받았다.공동 12위(9언더파 279타)를 차지한 김민솔은 상금, 대상 포인트 1위를 굳게 지켰다.