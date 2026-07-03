정조국·박서진, 베어크리크배 아마 골프 남녀부 우승

세줄 요약 정조국(16)과 국가대표 박서진(18)이 제10회 베어크리크배 아마추어골프선수권대회 남녀부 우승을 차지했다. 정조국은 최종일 7언더파를 몰아쳐 2타 차로 첫 협회 주관 대회 우승을 했고, 박서진은 6차 연장전 끝에 이시은을 제쳤다. 정조국, 최종일 7언더파 65타로 남자부 우승

박서진, 이시은과 6차 연장 끝 여자부 우승

두 선수, 베어크리크배 아마추어 정상 등극

이미지 확대 정조국(오른쪽)과 박서진이 우승 트로피를 들어보이고 있다. 대한골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 정조국(오른쪽)과 박서진이 우승 트로피를 들어보이고 있다. 대한골프협회 제공.

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정조국(16·경구고1)과 국가대표 박서진(18·서문여고3)이 제10회 베어크리크배 아마추어골프선수권대회 남녀부 우승을 차지했다.정조국은 3일 경기 포천시 베어크리크GC 베어코스(파72)에서 열린 남자부 최종 라운드에서 버디 8개, 보기 1개로 7언더파 65타를 몰아쳐 최종 합계 11언더파 277타로 우승헸다.국가대표 강승구(18·남성고2)를 2타차로 따돌린 정조국은 대한골프협회 주관 대회에서 처음 우승했다.정조국은 “초반에 샷이 잘 됐다. 기회를 많이 만들었다. 애매한 라인의 퍼팅을 잘 해결해서 버디를 낚을 수 있었다”며 “올해 목표는 국가대표가 되는 것이다. 해외 무대에서 좋은 경험을 쌓아서 좋은 선수가 되고 싶다. 장래에는 PGA투어에 진출해 여러번 우승해보고 싶다”고 말했다.여자부 박서진은 국가 상비군 이시은(17·남녕고2)을 6차 연장전에서 꺾었다.박서진과 이시은은 최종 라운드까지 14언더파 274타로 우열을 가리지 못해 18번 홀(파4)에서 연장전을 벌였다.5차 연장까지 승부를 가리지 못했고 6차 연장전에서 박서진은 버디를 잡아내 긴 승부에 마침표를 찍었다.박서진은 “연장을 수차례 해봤지만, 한 번에 모두 끝났다. 6차전까지 연장을 할 줄은 몰랐다. 6차까지 연장을 치러 이룬 우승이라 더 기쁘다”고 밝혔다.9월 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 박서진은 “개인전과 단체전 메달을 따고 싶다. 금메달을 목에 걸게 되면 좋을 것 같다. LPGA 명예의 전당에 입성하는 것이 목표”라고 덧붙였다.