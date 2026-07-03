국가대표 김민수, 일본 아마추어 골프 선수권대회 우승

세줄 요약 국가대표 김민수가 일본 미에현에서 열린 일본 아마추어 골프 선수권대회에서 최종 합계 17언더파 271타로 우승했다. 5타 차 완승으로 한국 선수 네 번째 우승자가 됐고, 18년 만에 한국에 정상 자리를 되찾았다. 김민수, 일본 아마추어 선수권 우승

최종 합계 17언더파 271타 기록

18년 만에 한국 선수 정상 복귀

이미지 확대 일본 아마추어 골프 선수권대회 우승 트로피를 든 김민수. 일본골프협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 일본 아마추어 골프 선수권대회 우승 트로피를 든 김민수. 일본골프협회 제공.

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국가대표 김민수(18·호원고부설방통고3)가 일본 아마추어 골프 선수권대회에서 우승했다.김민수는 3일 일본 미에현 요카이치CC(파72)에서 열린 제110회 일본아마추어선수권대회 최종 4라운드에서 3언더파 69타를 쳐 최종 합계 17언더파 271타로 우승했다.후지이 타이키(일본)를 5타 차로 제친 김민수는 이 대회 네번째 한국 선수 우승자가 됐다.앞서 일본 아마추어 선수권대회에서 우승한 한국 선수는 2004년 이동환부터 2005년과 2006년 김경태의 2연패, 그리고 2008년 김비오 등이다. 김민수는 김비오 이후 18년 만에 일본 아마추어 골프 최정상을 찍은 셈이다.김민수는 이번 우승으로 오는 10월 15일부터 18일까지 나흘간 일본 시가현 타라오CC에서 열리는 제91회 일본오픈골프선수권대회 출전 자격을 얻었다. 아마추어 자격을 유지한다면 내년 일본아마추어선수권대회에 출전할 수 있다.김민수는 “한국과 대만 내셔널 타이틀 아마추어 대회에서 우승했었다. 일본 내셔널 타이틀도 갖고 싶었다. 꼭 우승하고 싶은 대회에서 우승하게 돼 3개국 내셔널 타이틀을 획득하게 됐다. 한국 남자를 대표하는 선수들이 이 대회 우승을 거쳐 갔다. 너무 영광스럽다”고 말했다.이어 김민수는 “4번 홀에서 14걸음 정도 긴 퍼트를 넣고 나서 우승이라고 생각했다. 이번 대회 우승으로 가을에 개최되는 일본오픈에 나갈 수 있게 됐다. 전설적인 한장상 선수님 등이 우승했던 대회다. 한국에서 이름을 알리고 있는 만큼 일본에서도 이름을 알려 보겠다”고 덧붙였다.대한골프협회(KGA)는 매년 이 대회에 두 명을 파견한다. 김민수는 1순위인 2025년 한국아마추어 우승자 자격으로, 국가대표 안해천(20·한체대2)은 2순위인 KGA랭킹시스템 1위(2026년 4월 27일 기준)로 출전했다.김민수와 함께 출전한 안해천은 공동 13위(5언더파 283타)로 대회를 마쳤다.