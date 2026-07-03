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LPGA, 한국 홀대 논란… KLPGA “30명 출전 원칙 지켜져야”

권훈 기자
입력 2026-07-03 00:39
수정 2026-07-03 00:39
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“10월 BMW레이디스 챔피언십 KLPGA 10명만” 통보에 강력 반발

KLPGA, 30명 이상 출전 대회여야
상금·각종 기록 공식적으로 등재
“30명 이하로 제한 방침 수용 못 해”

LPGA, 中선 37명·日선 35명 허용
골프계 “日과 대등한데 차별 대우”
KLPGA “대회 개최할 수도” 강경
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장하나가 2019년 미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승한 뒤 두 손을 들어올리며 팬들의 환호에 답하고 있다. 장하나는 이 대회에 출전한 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 30명 중 하나였다. LPGA 제공
장하나가 2019년 미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW 레이디스 챔피언십에서 우승한 뒤 두 손을 들어올리며 팬들의 환호에 답하고 있다. 장하나는 이 대회에 출전한 한국여자프로골프(KLPGA)투어 선수 30명 중 하나였다.
LPGA 제공


미국여자프로골프(LPGA)투어의 한국 홀대에 한국여자프로골프(KLPGA)투어가 강하게 반발하고 나섰다.

KLPGA투어는 2일 보도자료를 통해 아시아 각국을 돌면서 이른바 ‘아시안 스윙’ 대회를 여는 LPGA투어가 오는 10월 전남 해남군 파인비치GC에서 개최하는 LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십에 KLPGA투어 선수 10명을 출전시키겠다는 방침을 통보해왔다고 밝혔다.

KLPGA투어와 LPGA투어는 BMW 레이디스 챔피언십에 출전하는 KLPGA투어 선수 규모와 운영 방식, 중계 방송, 공동 주관 여부 등을 놓고 지난해 10월부터 8개월 동안 대면과 화상 회의 등 16차례 협상을 벌였다. 지난해 3월 김상열 KLPGA 회장이 취임하면서 “국내에서 열리는 LPGA투어 주관 대회에 KLPGA투어 선수들이 출전이 가능하도록 돕겠다”는 방침을 내놓은 데 따른 것이다.

오랜 협상 끝에, KLPGA투어는 나머지 분야는 양보했지만 KLPGA투어 출전 선수 규모를 30명 이하로 제한하는 것은 받아들일 수 없다는 입장을 견지했다. 30명은 KLPGA투어가 공식 대회로 인정하는 최소한의 출전 선수 규모다. 30명 이상 출전한 대회라야 출전 선수들의 상금과 각종 기록이 KLPGA투어에 공식적으로 등재된다. 그러나 LPGA투어 측은 전체 출전 선수 78명에 KLPGA투어 선수는 10명만 출전시키겠다는 게 최종안이라고 통보한 것이다.

10명은 LPGA투어가 중국에서 여는 블루베이 LPGA에서는 출전 선수 108명 중 중국골프협회 소속 선수 37명을 출전시키고, 일본에서 개최하는 토토 재팬 클래식에는 78명 중 35명을 일본여자프로골프협회 선수 몫으로 내놓은 것과 비교하면 턱없이 적은 숫자다. 심지어 중국 블루베이 LPGA와 토토 재팬 클래식은 해당 국가 협회와 공동 주관까지 허용하고 있다.

이 때문에 골프계 안팎에선 상금 규모나 선수 경기력 수준에서 미국 다음이고 일본과 거의 대등한 KLPGA투어를 차별대우한다는 논란이 이어지고 있다.

더구나 2019년과 2021년 LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십에는 KLPGA투어 선수 30명이 출전했던 전례도 있었다. 당시 대회는 KLPGA투어 선수들의 선전으로 대회 흥행도 크게 성공했다.

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KLPGA투어 관계자는 “골프 경기를 치르기에 가장 좋은 시기인 10월 중순에 고작 10명이 출전하는 타국 대회 때문에 KLPGA투어 대회를 쉴 수는 없다. LPGA투어가 30명 이상 출전 조건을 받아들이지 않는다면 KLPGA투어 선수들의 권익을 위해 LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십 기간에 KLPGA투어 대회를 개최할 수밖에 없다”고 강경한 태도를 보였다.
권훈 전문기자
세줄 요약
  • LPGA, BMW 대회 KLPGA 10명 출전 통보
  • KLPGA, 30명 미만 제한 수용 불가 입장
  • 중국·일본 대회와 비교한 차별 논란 확산
2026-07-03 B6면
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