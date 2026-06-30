KLPGA 대세 김민솔, 2일 개막 KLPGA 롯데오픈에서 세계랭킹 3위 김효주 등 해외파와 격돌

세줄 요약 KLPGA의 대세 김민솔이 7월 2일 개막하는 롯데오픈에서 시즌 4승과 2주 연속 우승에 도전한다. 세계랭킹 3위 김효주, 최혜진, 황유민, 오스턴 김 등 LPGA 출신 해외파가 출전해 국내 최정상급 선수들과 격돌한다. 김민솔, 롯데오픈서 시즌 4승 도전

김효주·최혜진 등 해외파와 격돌

국내 정상급 선수들 총출동

이미지 확대 김민솔은 2일 개막하는 롯데오픈에서 시즌 네번째 우승과 2주 연속 우승에 도전한다. 김민솔은 다승, 상금, 대상 포인트 1위를 달리고 있다. 김민솔의 시원한 티샷 모습. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김민솔은 2일 개막하는 롯데오픈에서 시즌 네번째 우승과 2주 연속 우승에 도전한다. 김민솔은 다승, 상금, 대상 포인트 1위를 달리고 있다. 김민솔의 시원한 티샷 모습. KLPGA 제공.

이미지 확대 김효주가 지난 5월 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 최종 라운드 우승 퍼트를 넣고 갤러리의 환호에 답하고 있다. 김효주는 2일 개막하는 롯데오픈에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김효주가 지난 5월 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 최종 라운드 우승 퍼트를 넣고 갤러리의 환호에 답하고 있다. 김효주는 2일 개막하는 롯데오픈에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. KLPGA 제공.

이미지 확대 KLPGA투어 롯데오픈 포스터. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA투어 롯데오픈 포스터. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어의 새로운 대세 김민솔이 시즌 4승 길목에서 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 뛰는 해외파와 겨룬다.김민솔은 오는 7월 2일부터 나흘 동안 인천 베어즈베스트 청라GC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 롯데오픈(총상금 12억원)에 출전한다.맥콜·모나 용평 오픈에서 시즌 세번째 정상에 올라 다승, 상금, 대상 포인트 등 전관왕을 향해 달리는 김민솔은 2주 연속 우승과 시즌 네번째 우승에 도전한다. 전반기에 4번 이상 우승은 2022년 박민지의 6승 이후 없었던 일이다.김민솔은 “결과보다는 과정에 집중해서 마지막 날까지 우승 경쟁을 펼치겠다”고 다짐했다.김민솔은 이번 대회에서 해외파의 도전을 뿌리쳐야 한다.롯데오픈에는 세계랭킹 3위 김효주와 최혜진, 황유민과 미국 교포 오스턴 김 등 LPGA투어 선수 4명이 출전한다.김효주는 올해 LPGA투어에서 2차례 우승했고 특히 지난 5월 잠깐 귀국해 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 정상에 올랐던터라 강력한 우승 후보로 꼽힌다.김효주는 “체력이 중요할 것 같아 운동을 열심히 하고 있다. 매 샷 최대한 집중해서 좋은 모습을 보여드리겠다”고 밝혔다.아직 LPGA투어에서 우승은 없지만 LPGA투어에서 700만 달러(약 108억원)를 벌어들일만큼 꾸준한 활약을 펼친 최혜진도 모처럼 우승을 노린다. KLPGA투어에서 모두 11번 우승한 최혜진은 마지막 우승이 2023년 베어즈베스트 청라GC에서 치러진 롯데오픈이었다.최혜진은 “1년 만에 마주하는 국내 팬들께 멋진 모습을 보여드릴 수 있도록 티샷의 정확도에 초점을 맞춰 경기를 풀어나가겠다”고 출사표를 냈다.작년 초청 선수로 참가한 LPGA투어 롯데 챔피언십 우승을 계기로 올해부터 미국으로 옮긴 황유민은 미국 진출 이후 처음 고국 무대에 선다. 작은 체격에도 장타를 펑펑 날리는 반전 매력으로 인기가 높은 황유민은 KLPGA투어 통산 4번째 우승을 노린다.황유민은 “한층 성장한 모습을 보여드릴 테니 많이 응원해 주셨으면 좋겠다”고 전했다.LPGA투어 3년차인 교포 오스턴 김은 장타부문 4위(280.8야드)를 달리는 장타력이 돋보인다. 올해 HSBC 월드 챔피언십 준우승, 블루베이 LPGA 3위, 그리고 유해란이 우승한 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 공동8위에 올라 경계 대상이다.최근 4차례 대회에서 김민솔과 우승을 번갈아 차지하면서 다승, 상금, 대상 포인트 2위를 달리는 서교림은 시즌 3번째 우승을 정조준했다.지난 29일 일본여자프로골프투어에서 상금이 가장 많은 어스 몬다민컵에서 우승을 차지하고 귀국한 평균타수 1위 박현경은 내친 김에 KLPGA투어에서도 시즌 첫 우승을 노린다.김민선, 유현조, 방신실, 이예원, 고지원 , 박민지 등 국내 정상급 선수들도 총출동한다.