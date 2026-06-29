KLPGA 8승 박현경, 일본여자골프 첫 우승…우승 상금 6억8595만 특급 대회 어스몬다민컵 제패

세줄 요약 박현경이 일본 지바현에서 열린 JLPGA투어 어스 몬다민컵에서 최종 합계 12언더파로 정상에 올랐다. KLPGA투어 8승을 쌓은 그는 일본 무대 첫 우승과 함께 7200만엔 상금, 출전권까지 얻었다. 박현경, JLPGA 어스 몬다민컵 첫 우승

최종합계 12언더파 276타, 1타 차 제패

상금 7200만엔과 JLPGA 출전권 확보

이미지 확대 박현경의 드라이버 티샷. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박현경의 드라이버 티샷. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 실력과 미모를 겸해 인기가 높은 박현경이 일본여자프로골프(JLPGA)투어 원정에서 첫 우승을 신고했다.박현경은 29일 일본 지바현 소데가우라의 카멜리아 힐스CC(파72)에서 열린 JLPGA투어 어스 몬다민컵(총상금 4억엔) 최종 라운드에서 4언더파 68타를 쳐 최종 합계 12언더파 276타로 정상에 올랐다.고바야시 미쓰키, 이나가키 나나코(이상 일본)를 1타차로 제친 박현경은 일본 무대에서 처음 우승했다.박현경은 KLPGA투어에서 작년까지 8승을 올렸고 올해는 아직 우승은 없지만 평균타수 1위를 달리는 등 정상급 활약을 펼치고 있다.박현경은 지난 20일 할머니가 타계하는 슬픔 속에서도 21일 끝난 KLPGA투어 인카금융 더헤븐 마스터즈를 끝까지 치렀고 발인을 마친 직후 일본으로 건너가 일군 우승이라 감격이 더했다.박현경은 우승 상금 7200만엔(약 6억8595만원)과 JLPGA투어 출전권을 손에 넣었다.어스몬다민컵은 메이저데회는 아니지만 메이저대회보다 상금이 두배 이상 많다.이번 대회는 악천후 탓에 2, 3라운드를 제때 치르지 못하면서 최종 라운드는 애초 계획대로 일요일인 28일에서 월요일인 이날까지 순연됐다.공동선두로 최종 라운드를 시작한 박현경은 한때 공동선두에 3명이 오르는 혼전 속에서 14번 홀(파5) 버디 덕분에 단독 선두에 오른 뒤 끝까지 자리를 지켜 우승했다.15번 홀(파3) 버디로 박현경을 따라 붙었던 이나가키는 16번 홀(파4) 보기로 뒤처진 뒤 다시 따라 잡지 못했다. 고바야시는 마지막 18번 홀(파5) 버디로 공동2위로 올라왔다.JLPGA투어에서 29승을 올린 신지애가 4위(10언더파 278타), 박민지가 공동5위(9언더파 279타), 그리고 고지원이 공동9위(7언더파 281타)에 올랐다.