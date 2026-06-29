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동국파크골프단 창단…구단주 신봉태·국제파크골프 메인 스폰서

권훈 기자
입력 2026-06-29 10:59
수정 2026-06-29 10:59
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  • 국내 최초 파크골프선수단 동국파크골프단 창단
  • 표상옥 단장 중심 25명 구성, 신봉태 구단주 취임
  • 국제파크골프 메인 후원, 저변 확대·인재 양성
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동국파크골프단 창단식 모습. 동국파크골프선수단 제공.
동국파크골프단 창단식 모습. 동국파크골프선수단 제공.


국내 최초의 파크골프선수단인 동국파크골프선수단이 창단됐다.

동국파크골프선수단은 26일 서울 송파구 호텔레이크에서 창단식을 열고 본격적인 활동을 시작한다고 29일 밝혔다.

동국파크골프선수단은 표상옥 단장을 필두로 25명으로 구성됐다.

구단주는 동국대학교 경찰사법대학원 파크골프최고위과정을 이끌면서 국내 파크골프 발전에 앞장서운 신봉태 박사가 맡았다.

신 구단주는 “동국파크골프선수단은 단순히 좋은 선수를 만드는 데 그치지 않고, 대한민국 파크골프의 품격을 높이며 파크골프 저변 확대와 인재 양성에 앞장서겠다”고 밝혔다.

㈜국제파크골프(회장 김재용)는 동국파크골프선수단 메인 후원사로 나선다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

국제파크골프는 클럽 등 용품과 스크린파크골프 전문 제조 및 유통 기업이다. 김재용 회장은 “동국파크골프선수단이 한국 파크골프의 새로운 모델이 되어서 한국 파크골프 발전에 크게 기여하기를 기대한다”고 말했다.
권훈 기자
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