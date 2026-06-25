타이틀리스트, 스카티 카메론 팬텀 3.2퍼터와 팬텀 12 퍼터 동시 출시

세줄 요약 타이틀리스트가 스카티 카메론 팬텀 시리즈에 팬텀 3.2와 팬텀 12를 추가 출시했다. 팬텀 3.2는 컴팩트한 헤드와 적당한 토우 플로우로 정교한 컨트롤을 중시하는 골퍼에게 맞고, 팬텀 12는 낮은 무게중심과 높은 MOI로 안정감을 높인 모델이다. 팬텀 시리즈에 3.2·12 모델 추가 출시

3.2는 컨트롤 중시, 12는 안정감 강화

PGA투어 일부 선수 사용으로 관심 확대

이미지 확대 스카티 카메론 말렛형 퍼터 팬텀 시리즈에 추가된 팬텀 3.2(왼쪽)과 팬텀 12 퍼터. 타이틀리스트 제공. 닫기 이미지 확대 보기 스카티 카메론 말렛형 퍼터 팬텀 시리즈에 추가된 팬텀 3.2(왼쪽)과 팬텀 12 퍼터. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 스카티 카메론 말렛형 퍼터 팬텀 시리즈에 ‘팬텀 3.2’와 ‘팬텀 12’ 퍼터를 추가 출시한다고 25일 밝혔다.팬텀 3.2는 컴팩트한 헤드와 적당한 토우 플로우를 통해 컨트롤과 정교한 퍼팅 감각을 중시하는 골퍼를 위한 미드 말렛 모델이다.뉴포트(Newport), 고로(GOLO), 패스트백(Fastback)처럼 둥근 형태의 퍼터를 선호하거나, 팬텀 5 및 9R과 같은 컴팩트한 말렛 디자인을 선호하는 골퍼에게 적합하다.특히 컨트롤이 뛰어난 컴팩트한 헤드와 부드러운 곡선, 직선적인 정렬 요소의 조화를 원하는 골퍼들에게 새로운 선택지가 될 수 있다.팬텀 12는 팬텀 라인업 중 가장 깊고 낮은 무게중심(CG)을 구현한 높은 MOI 말렛으로 스트로크 전반에 걸쳐 안정감과 관용성을 극대화해 보다 자신감 있는 퍼팅을 원하는 골퍼를 위한 모델이다.말렛 특유의 안정감과 관용성을 선호하는 골퍼들에게 안성맞춤이다.팬텀 3.2와 팬텀 12 모두 미국프로골프(PGA)투어에서 일부 선수들이 이미 사용하고 있다.