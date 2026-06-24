볼빅, 체험형 팝업 브랜드존에서 루미나 볼 야광 기능 더하는 파우치 공개

이미지 확대 볼빅 루미나 볼의 야광 기능이 더해주는 기능성 볼 주머니 ‘UV 축광 파우치’. 볼빅 제공. 닫기 이미지 확대 보기 볼빅 루미나 볼의 야광 기능이 더해주는 기능성 볼 주머니 ‘UV 축광 파우치’. 볼빅 제공.

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국산 골프 브랜드 볼빅이 볼빅 루미나 볼의 야광 기능이 더해주는 기능성 볼 주머니 ‘UV 축광 파우치’를 24일 더서울현대 여의도에서 체험형 팝업 브랜드존에서 선보였다.볼빅의 ‘비비드 루미나’ 및 ‘엑시아 루미나’ 등 루미나 시리즈 골프볼은 독보적인 컬러 기술력에 야광·형광 기능을 결합해 낮과 밤 언제나 코스에서 눈에 확 뛰며 특히 여름철 야간 라운드 때 유용하다.‘UV 축광 파우치’는 라운드 중 루미나 볼을 넣어두면 단 1분만에 400nm의 UV(자외선) 빛을 축적해 강력한 야광 기능을 발휘하도록 돕는다.볼빅은 7월 12일까지 더서울현대 여의도 브랜드존을 방문하는 고객이 루미나 야광볼을 직접 체험할 수 있는 퍼팅존을 운영하며 다채로운 이벤트와 푸짐한 사은품도 증정한다.