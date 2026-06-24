카카오 VX, 의령리온GC 위탁 운영

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카카오 VX가 위탁 운영하는 경남 의령군 의령리온GC 전경. 카카오 VX 제공.
카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)가 경남 의령군 의령리온GC을 위탁 운영한다고 24일 밝혔다.
우신레저가 보유한 의령리온GC는 자굴산 자락에 들어선 27홀의 코스가 다양한 수목과 아름다운 호수 등 자연환경과 잘 어우러졌다는 평가를 받는다.
상위권 수준의 긴 코스 길이에 페어웨이와 그린 모두 굴곡이 많고 난도가 있어서 초보자부터 중상급자까지 재미있게 플레이할 수 있더. 창원, 진주, 부산, 대구 등 영남 주요 도시에서 남해고속도로, 통영대전고속도로를 이용하면 인근 IC에서 약 15분 거리에 위치해 있어 접근성도 좋다.
카카오 VX는 경기도 여주시 더반GC(9홀), 대구 군위군 이지스카이GC(18홀)에 이어 의령리온GC(27홀)까지 총 3곳의 골프장을 위탁운영하게 됐다.
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