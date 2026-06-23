골프연습장협회, 공식 인증볼로 스릭슨 선정

세줄 요약 한국골프연습장협회가 던롭 스릭슨 레인지 볼을 공식 인증볼로 선정했다. 내구성과 타구감, 탄도 비거리를 갖춘 제품으로 연습장 이용자의 실전 감각을 높이고, 회원사에는 합리적 공급을 지원해 신뢰와 만족도를 키우겠다는 계획이다. 던롭 스릭슨 레인지 볼, 협회 공식 인증 선정

내구성·타구감·비거리 강화, 실전 연습 지원

회원사 공급 지원으로 고객 신뢰·만족 제고

이미지 확대 홍순성 던롭스포츠코리아 대표(왼쪽)와 윤홍범 한국골프연습장협회 회장. 한국골프연습장협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 홍순성 던롭스포츠코리아 대표(왼쪽)와 윤홍범 한국골프연습장협회 회장. 한국골프연습장협회 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국골프연습장협회(회장 윤홍범)는 던롭 스릭슨 레인지 볼을 협회 인증 공식 골프연습장 볼로 선정했다고 23일 밝혔다.골프연습장협회는 회원사들에게 높은 인지도와 우수한 품질의 레인지 볼을 제공해 골프연습장을 찾는 고객에게 신뢰와 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.골프연습장협회 회원사이 우수한 품질의 골프연습장 볼을 합리적인 가격으로 공급받을 수 있도록 지원할 계획이다.이번에 인증된 던롭 스릭슨 레인지 볼은 내구성 강화로 장기간 사용에도 변형 및 파손이 적으며, 실제 필드볼과 유사한 타구감과 탄도 비거리를 구현하고 정확한 샷 트레이닝이 가능하여 연습장에서 실전과 같은 경험을 제공한다.윤홍범 회장은 “골프연습장 이용자의 연습 환경 수준 향상에 중요한 발걸음”이라며 “앞으로도 우수한 골프연습장 용품 인증 시스템을 통해 고객 중심의 서비스를 강화해 나가겠다”라고 말했다.던롭스포츠코리아 홍순성 대표는 “골프에 입문하거나, 실력 향상을 위해 반드시 방문해야 하는 골프연습장 고객에게 더 가까이 다가갈 수 있는 기회를 얻게 되어 매우 기쁘다”라며 “꾸준한 기술 개발로 더 나은 제품을 제공하도록 노력하겠다”고 밝혔다.